Roger Waters scrive ad una cover band | ' Vi prego di non suonare la mia musica in Israele'

Roger Waters contro la tribute band dei Pink Floyd che voleva suonare in Israele : concerti cancellati : Subito dopo aver appreso la notizia degli spettacoli in Israele della tribute band del leggendario gruppo britannico, lo scorso venerdì Roger Waters ha pubblicato sui suoi canali social ufficiali una ...

Roger Waters attacca di nuovo il candidato Bolsonaro e rischia l'arresto per pochi secondi : In un momento molto delicato per la vita del Brasile, alle prese con le elezioni più difficili della sua storia democratica, Roger Waters, in tour nel paese sudamericano, non rinuncia ad attaccare il candidato del partito social-liberale Bolsonaro. E stavolta lo fa rischiando fino all'ultimo. Dopo l'attacco avvenuto lo scorso 11 ottobre [VIDEO] durante il concerto a San Paolo, in cui aveva fatto proiettare da un maxischermo i nomi di leader ...

Brasile - Roger Waters attacca Bolsonaro : 'No al fascismo' - : Il bassista dei Pink Floyd soprattutto in questi ultimi anni ha scelto i suoi concerti per lanciare appelli contro quei politici ritenuti rappresentanti proprio di quella corrente politica al centro della sua lotta.

ELEZIONI BRASILE : SEGGI APERTI BALLOTTAGGIO BOLSONARO-HADDAD/ Diretta risultati - Roger Waters : “no fascismo” : ELEZIONI BRASILE, BALLOTTAGGIO BOLSONARO-HADDAD: Diretta risultati live, il candidato dell'estrema destra favorito dopo il 46% del primo turno ma la sinistra tenta la rimonta.(Pubblicato il Sun, 28 Oct 2018 14:23:00 GMT)

"Resistiamo al fascismo" : Roger Waters attacca Bolsonaro durante un concerto in Brasile : Roger Waters ancora contro Jair Bolsonaro. Il cantante ha attaccato il candidato dell'estrema destra alle presidenziali in Brasile, nel corso di un suo show a Curibita. Ha proiettato un testo sui grandi schermi, in cui ha spiegato che la produzione era stata avvertita dalla Giustizia elettorale dell'illegalità di diffondere messaggi politici dopo le 22 alla vigilia del voto. Oggi, 28 ottobre, infatti i brasiliani votano nel ballottaggio ...

Roger Waters e “Histoire du soldat”/ Video - l'ex Pink Floyd riscrive il testo dell'opera di Igor Stravinsky : Esce una rilettura del classico di Igor Stravinsky rielaborato dall'ex Pink Floyd Roger Waters durante un concerto di qualche anno fa, ecco di cosa si tratta(Pubblicato il Fri, 26 Oct 2018 17:38:00 GMT)

Roger Waters rilegge la 'Storia del Soldato' di Igor Stravinsky : Roger Waters ha lavorato ad un nuovo album che sarà pubblicato, via Sony Classical, il 26 ottobre 2018. Per questo progetto l'ex membro dei Pink Floyd veste i panni del narratore nell'album The ...