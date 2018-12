River Plate-Boca Juniors, si chiude un’era in Libertadores

lanotiziasportiva

(Di lunedì 10 dicembre 2018) Con la finale di ritorno tra le due squadre più blasonate d’Argentina si è chiusa un’era in, dalla prossima edizione la finale sarà secca.Al fischio finale dimolti appassionati di futbol sudamericano si saranno per un momento guardati indietro.Per ben 57 edizioni le due finaliste si sono affrontate in un doppio confronto che dalla prossima edizione del torneo non ci sarà più.Dall’anno prossimo si è deciso che la finale verrà disputata in una gara secca come da anni avviene nei tornei del vecchio continente.Certamente però quest’ultima sfida, disputata su due gare, rimarrà per molti motivi nella memoria di tutti, addetti ai lavori e non…Gli scontri che si sono verificati a Buenos Aires fuori dal Monumental, dopo il 2-2 della Bombonera nella gara d’andata, hanno fatto sì che il ritorno si disputasse a ...