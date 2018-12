River-Boca | il sinistro magico dell’ex Pescara Quintero VIDEO

Il Superclasico della vergogna va al River - che piega il Boca ai supplementari. Scontri a Buenos Aires : Comincia con gli applausi per tutti, anche - se non soprattutto - per Leo Messi, uno degli innumerevoli calciatori-vip presenti nel Santiago Bernabeu e finisce con il River Plate nel bel mezzo del delirio assieme ai propri tifosi. Una 'fiesta' che si mischia con le lacrime dei giocatori del Boca Juniors, sconfitti ma non domati al 4' e al 15' del secondo tempo supplementare, prima da un gran gol di Juan Quintero, poi dal 3-1 finale di Martinez. ...

Copa Libertadores - River-Boca 3-1 : i Millionarios vincono la finale più lunga della storia : Il River Plate batte 3-1 il Boca Juniors e conquista la Copa Libertadores al Santiago Bernabeu. Per conoscere il nome dei campioni del Sud America 2018 ci sono voluti 120 minuti di gioco riscaldati da due squadre scosse più dal timore della sconfitta che dal sapore della vittoria. A trionfare, alla fine, sono i Millionarios del presidente Rodolfo D’Onofrio, sorridente dopo “l’esproprio” della finale al Monumental. Mentre ...

Highlights River Plate Boca Juniors : cronaca e tabellino Coppa Libertadores : River Plate Boca Juniors, IL SUPERCLASICO È BIANCOROSSO – Doveva entrare nella storia come la doppia finale più importante, sentita e bella della storia non solo del Superclasico, ma di tutta quella della Libertadores e in un certo senso ci è diventata. Dopo il 2-2 de La Bombonera, il River Plate trionfa al Santiago Bernabéu […] L'articolo Highlights River Plate Boca Juniors: cronaca e tabellino Coppa Libertadores proviene da Serie A ...

River Plate-Boca Juniors 3-1 - i Millonarios vincono il Superclasico a Madrid e alzano la Copa Libertadores! : Il River Plate ha vinto la Copa Libertadores 2018 e si è laureato Campione del Sudamerica per la quarta volta nella storia dopo i sigilli del 1986, 1996 e 2015. I Millonarios hanno vinto la partita del secolo, il Superclasico argentino che non si è giocato al Monumental a causa degli incidenti al di fuori dello stadio e che è stato spostato al Santiago Bernabeu di Madrid. Nella capitale spagnolo è andato in scena uno spettacolo puro, la partita ...

Copa Libertadores – River in Paradiso - Boca sconfitto : dopo la vergogna di Buenos Aires è stato spettacolo vero! : Copa Libertadores, dopo le pessime scene di Buenos Aires, quest’oggi è stato spettacolo tra River Plate e Boca Juniors Il River Plate ha vinto la Copa Libertadores delle polemiche e della vergogna. Un doppio confronto infinito, durato due mesi, condizionato dagli scontri di Buenos Aires e terminato in questa serata madrilena al Santiago Bernabeu. Una gara davvero incredibile quella odierna, proprio come incredibile è stato tutto ...

