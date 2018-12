Ritiro Robben | l’attaccante potrebbe smettere | ma spunta una novità…

Robben pensa a Ritiro : "Forse smetto" : 'Forse mi fermerò completamente': ad annunciare il possibile ritiro dall'attività agonistica a fine stagione è Arjen Robben in un'intervista al tedesco 'Kicker' in cui ventila la separazione dal ...

Arjen Robben pensa al Ritiro : “se l’offerta giusta non arriva…” : Arjen Robben lascerà di certo il Bayern Monaco a fine stagione, ma il calciatore olandese potrebbe dire addio al calcio giocato L’esterno d’attacco del Bayern Monaco, Arjen Robben, non ha escluso la possibilità di ritirarsi dal calcio quando lascerà il club alla fine della stagione. Non è “al 100% chiaro” se vuole continuare a giocare, il 34enne Robben come ha detto all’edizione della rivista Kicker. ...