Rino Gaetano | i familiari contro la Lega | ' La politica non utilizzi le sue canzoni'

(Di martedì 11 dicembre 2018) "Siamo stanchi: ledinon devono essere più utilizzate dalla''. A dichiararlo all'Agenzia Ansa sono la sorella del cantautore scomparso nel 1981, Anna, ed il figlio di lei, Alessandro. Nel corso della manifestazione che ha visto sul palco Matteo Salvini, infatti, è stata usato anche uno dei brani più celebri dell'istrionico artista: "Ma il cielo è sempre più blu".La manifestazione dellaSabato 8 dicembre, il popolo del Carroccio è sceso in piazza per una manifestazione a sostegno di Matteo Salvini, leader del Carroccio e ministro dell’Interno ed alle politiche che sta cercando di attuare per restituire agli italiani dignità.Durante il raduno leghista in Piazza del Popolo, come spesso accade, sono stati utilizzati brani musicali appartenenti ai generi più diversi. Il comizio del vicepremier, infatti è stato aperto e chiuso da un'aria ...