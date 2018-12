“Rimorso e solitudine sono il prezzo più duro da pagare per chi vive lontano”

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 10 dicembre 2018) Partiti in cerca di un lavoro. Gli emigranti esistono anche in Italia. Vanno verso il nord del Paese, verso l’Europa, verso l’America. Lasciano la famiglia come a inizio Novecento, con una ideale “valigia di cartone”. Ecco alcune delle loro storie raccontate a valigiadicartone.ilfatto@gmail.comParto dalla considerazione che una società liquida come quella attuale o la cavalchi, come farebbe un surfista con l’onda, o ne sarai sommerso. Certo, da una laurea ti aspetteresti altro ma dopo una vita trascorsa in Toscana di studi, amori e lavori precari sai che il tempo passa e con esso una vita non dico felice, che forse dubito esista, ma vivibile sì. E allora dopo aver studiato e lavorato in un centro sportivo, aver superato concorsi senza vincerli in varie regioni, aver lavorato in comune nella soleggiata Versilia, aver affrontato momenti di salute difficili, ti ritrovi con un lavoro ...