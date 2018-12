Rimonta River | nel Superclasico infinito piange il Boca

Libertadores - il River Rimonta per due volte il Boca : l'andata termina 2-2 : Boca Juniors- River Plate 2-2 , 2-1, nella finale d'andata della Coppa Libertadores , giocata alla 'Bombonerà. Queste le reti: nel pt 34' Abila , BJ, , 35' Pratto, 46' Benedetto , BJ, ; nel st 15' ...

Copa Libertadores - il River Plate è la prima finalista : steso in Rimonta il Gremio con un rigore contestato : La formazione argentino vince in rimonta a Porto Alegre e conquista la finale della Copa Libertadores, dove affronterà la vincente tra Palmeiras e Boca Il River Plate è la prima finalista di Copa Libertadores. La squadra argentina vince 2-1 a Porto Alegre contro il Gremio ribaltando lo 0-1 subito all’andata a Buenos Aires. Decisivo al 95′ un rigore per i ‘millonarios’ concesso con l’ausilio del Var e ...