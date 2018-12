Rifiuti | Veneto leader nella raccolta differenziata

Veneto : tonnellate di Rifiuti inquinati - "così si fanno le strade" : Due cave gestite dalla azienda Cosmo di Noale, una delle più influenti ditte nel mondo delle infrastrutture, fondata nel 1960 e specializzata nel recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi e non, ...

Rifiuti : Legambiente - in Veneto i Comuni free sono 245 (4) : (AdnKronos) - Chiudono la classifica Rovigo e Padova: se la prima peggiora - con una produzione di secco di 256,4 kg/ab. eq. per anno e una raccolta differenziata al 52,4% - la seconda migliora scendendo a 258,4 kg/ab. eq. per anno e arrivando a una raccolta differenziata del 50,9%. La plastica è un

Rifiuti : Legambiente - in Veneto i Comuni free sono 245 (3) : (AdnKronos) - Per quanto riguarda invece i capoluoghi tra 15mila e 30mila abitanti il primo posto va a Vedelago (TV), con 30,4 kg di rifiuto secco per ab. eq. per anno e una raccolta differenziata di 83.2%, il secondo posto a Preganziol (TV) e il terzo a Paese (TV). Per i Comuni tra 5000 e 15mila ab

Rifiuti : Legambiente - in Veneto i Comuni free sono 245 (2) : (AdnKronos) - Il primo posto, come nelle scorse edizioni, rimane a Castelcucco (TV), con un secco residuo di 25,1 kg/ab. eq. per anno e una raccolta differenziata all’87,5%. Seguono sul podio nella top seven dei migliori Comuni ricicloni per provincia, San Gregorio nelle Alpi (BL) con un residuo di

Veneto - sequestrate 2 cave con 280mila tonnellate di Rifiuti : “Erano contaminati - li miscelavano per fare lavori stradali” : Non è facile immaginare 280mila tonnellate di materiale. E neppure diecimila tir, allineati uno dietro all’altro, necessari per trasportare montagne di rifiuti. La Direzione distrettuale antimafia di Venezia, dopo due anni di indagini coordinate dal pubblico ministero Giorgio Gava e condotte dalla Guardia di finanza e dai carabinieri forestali, ha chiesto e ottenuto il sequestro di due cave, riempite di immondizia. Si trovano a Noale, in ...

Rifiuti : Veneto protagonista economia circolare - raccolte oltre 8mila ton scarti elettrici (3) : (AdnKronos) - Alisea trasforma gli oggetti e i materiali in disuso in un successo commerciale come Perpetua, la matita composta all’80% di polvere di grafite o le agende realizzate con carta riciclata al 100% senza utilizzo di cloro o sostanze derivate e stampate con inchiostri ecologici ricavati da

Rifiuti : Veneto protagonista economia circolare - raccolte oltre 8mila ton scarti elettrici (2) : (AdnKronos) - Restando sui dati, il corretto trattamento delle 8.237 tonnellate ha permesso di risparmiare 8,4 milioni di kWh di energia elettrica, pari al consumo annuo di quasi 8.000 abitanti, e di evitare l’emissione in atmosfera di 56.582 tonnellate di anidride carbonica. Ma i Rifiuti, per quant

Rifiuti : Veneto protagonista economia circolare - raccolte oltre 8mila ton scarti elettrici : Venezia, 21 nov. (AdnKronos) - Il Veneto è una delle regioni più virtuose in ambito di sostenibilità ambientale e riciclo di Rifiuti. Lo confermano i dati di Ecodom, il principale Consorzio Italiano di gestione dei Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE), che nei primi 10 mesi d