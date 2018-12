Renzi | dovevo ribaltare il Pd usando il lanciafiamme

notizie.tiscali

: Dopo aver portato il partito al peggior risultato della storia l'ex segretario continua a sputare veleno e non fare… - globalistIT : Dopo aver portato il partito al peggior risultato della storia l'ex segretario continua a sputare veleno e non fare… - arock159 : Mo Renzi si starà mangiando le dita dicendo: 'Lo sapevo che dovevo dare anch'io 100 euro! Maledetto tirchio di un P… - ninabecks1 : RT @500Dreams50: non sei tu l alternativa....hai sparato o meglio nn rjngraziato Renzi...eri nulla .resterai nulla..mi spiace..ma te lo do… -

(Di lunedì 10 dicembre 2018) Roma, 10 dic. , askanews, - "Il mio errore più grande è stato nonil partito. Non entrarci con ilcome ci eravamo detti. In alcuni casi il PD ha funzionato, in altre zone è ...