Renault-Nissan-Mitsubishi - I pm giapponesi formalizzano i capi d' accusa contro Ghosn

quattroruote

: Giappone, il patron della Renault Ghosn incriminato: sotto accusa anche Nissan [news aggiornata alle 06:38] - repubblica : Giappone, il patron della Renault Ghosn incriminato: sotto accusa anche Nissan [news aggiornata alle 06:38] - SkyTG24 : Carlos Ghosn, pubblico ministero giapponese formalizza incriminazione - franbellino : Carlos Ghosn, pubblico ministero giapponese formalizza incriminazione - Sky Tg24 -

(Di lunedì 10 dicembre 2018) La procura di Tokyo ha formalizzato id'Carlos, l'ex presidente delladal 19 novembre sottoposto a un provveduto di custodia cautelare. Il pubblico ministero nipponico, in particolare, hato ufficialmente il manager brasiliano di aver violato le normative nazionali in tema di compensi per un periodo di almeno otto anni, tra il 2010 e il 2018.Incriminata anche. Nel mirino dei procuratori è finita anche la, nonostante sia stata la stessa Casa di Yokohama a dare il via all'intera vicenda presentando un esposto alle autorità inquirenti sulla base di un'indagine interna. La società giapponese è stata infatti incriminata con le stesse accuse di violazione delle normative finanziariein tema di compensi.è stato arrestato per aver sottostimato, nella documentazione da depositare obbligatoriamente alle autorità ...