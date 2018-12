Renault Kadjar | la prova de Il Fatto it – Oltre il restyling c’è di più – FOTO

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 10 dicembre 2018) Ormai è chiaro da tempo, per i marchi automobilistici il terreno di scontro per eccellenza è diventato quello delle sport utility. Così, davanti a circa una quarantina di concorrenti nel segmento,ha rilanciato la suacampionessa d’incassi – sono state 450mila le unità vendute dal lancio del 2015 – in una veste nuova, che le ha conferito più grinta, comfort e dinamicità.Osservandola da fuori, salta all’occhio una calandra più ampia e il nuovo sistema di luci a led, sia per i gruppi ottici anteriori che posteriori: le luci diurne disegnano una linea a forma di C, richiamando quelli della sorella maggiore Koleos, mentre i fendinebbia sono “impreziositi” dalla cromatura del contorno; a diodi luminosi pure le luci di posizione e gli indicatori di direzione. Nel complesso, lapare essersi irrobustita nelle linee, pur senza cambiare le misure: ...