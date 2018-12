REGGIO EMILIA | INCENDIO IN UN PALAZZO | 2 MORTI E 40 INTOSSICATI Ultime notizie | allarme

Fiamme in un palazzo a REGGIO EMILIA - 2 morti : Reggio Emilia, 10 dic. -, AdnKronos, - Due persone sono morte e diverse sono rimaste ferite in un incendio scoppiato nello scantinato di un palazzo a Reggio Emilia. Sono intervenuti i vigili del fuoco ...

REGGIO EMILIA - incendio in un palazzo : 2 morti e 40 intossicati. In gravi condizioni due bambine : Un incendio sviluppatosi in un palazzo a Reggio Emilia ha provocato 2 morti e 40 intossicati, tra i quali una donna e tre minori ricoverati in codice rosso. Le fiamme si sono sviluppate attorno alla mezzanotte in un edificio di 4 piani in via Turri, vicino alla stazione, dove i vigili del fuoco hanno dovuto lavorare fino al mattino per arginare il pericolo e bonificare l’area invasa dal fumo. I morti sono un uomo e una donna, mentre due ...

REGGIO EMILIA - incendio palazzo : 2 morti : 8.32 Due persone sono morte a seguito di un incendio sviluppatosi nello scantinato di una palazzina di 4 piani, a Reggio Emilia. Il fumo si è propagato all'interno degli appartamenti mentre gli inquilini dormivano. Circa 40 persone sono rimaste intossicate. Una donna e 3 minori e sono stati ricoverati in codice rosso. Sul posto sono al lavoro squadre dei Vigili del Fuoco, Polizia, Carabinieri e decine di medici e sanitari. Le cause del rogo ...

