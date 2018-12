Reggio Emilia | incendio in un palazzo | 2 morti e 40 intossicati In gravi condizioni due

Reggio Emilia - incendio in un palazzo : due morti - gravissime due bambine : Le fiamme sono divampate in uno scantinato di un palazzo che sorge non lontano dalla stazione ferroviaria di Reggio Emilia: morti un uomo e una donna, i cui corpi sono stati trovati sulle scale. gravissime due bambine. Ancora ignote le cause del rogo.Continua a leggere

Reggio Emilia - bambina di 9 anni scrive alla Regina Elisabetta : la sovrana le risponde : A raccontare la vicenda è stato il quotidiano "La gazzetta di Reggio", il quale ha raccontato la storia di Maria Teresa, alunna di 9 anni che frequenta la quarta elementare alla Italo Calvino di Calerno, in provincia di Reggio Emilia. La bambina, poco prima del suo compleanno, ha ricevuto una lettera dalla Casa Reale Inglese.Continua a leggere

Serie A Basket - 9ª Giornata – Colpo Reggio Emilia a Brindisi - Cremona batte Trieste : Reggio Emilia batte Brindisi in trasferta, Cremona vince in casa contro Trieste: i risultati della 9ª Giornata della Serie A di Basket Dopo il successo nell’anticipo del sabato di Torino su Trento, la vittoria di Pistoia su Brescia nel lunch match e i successi di Avellino e Milano nel pomeriggio, la domenica della 9ª Giornata di Serie A prosegue con altri due incontri. Nella prima sfida Reggio Emilia trova il terzo successo della stagione ...

Reggio Emilia - ragazza ricattata dall’ex per una foto hard : “Ha tentato di violentarmi” : A “W l’Italia”, programma di approfondimento di Rete Quattro, la ragazza racconta le minacce subite dopo aver inviato delle proprie immagini nuda al fidanzato.

Maxi incendio distrugge capannone di indumenti sportivi a Reggio Emilia : “Danni ingenti” : Un Maxi incendio è scoppiato la notte scorsa, per cause ancora in via di accertamento, in un capannone contenente indumenti sportivi sulla strada Statale 467, che collega Scandiano a Casalgrande, in provincia di Reggio Emilia. Otto squadre dei vigili del fuoco hanno lavorato per ore per spegnere le fiamme e impedire che si propagassero alle aziende limitrofe, tra cui un'acetaia.Continua a leggere

Reggio Emilia - auto finisce in un dirupo : un morto e cinque feriti : Un 25enne è morto e altrI cinque giovani sono rimasti gravemente feriti dopo un incidente automobilistico a Castellarano , Reggio Emilia, . Secondo le prime ricostruzioni, i sei viaggiavano a bordo di ...