Referendum Tav | la proposta di Salvini sabota il Movimento 5 stelle

Un altro schiaffo di Salvini agli M5s. La proposta di un Referendum sulla Tav stritola Di Maio : Un altro schiaffo, colpendo questa volta nel punto più debole. Cioè quello della democrazia diretta. Matteo Salvini prima incontra gli imprenditori, quasi a instaurare con loro un rapporto esclusivo, poi dice il suo sì alla Tav fino ad annunciare la possibilità di un referendum. La mossa Salviniana lascia spiazzati gli M5s, che non solo nei mesi scorsi avevano già valutato l'ipotesi di una consultazione, ma ...

Tav - il 6 dicembre Salvini si diceva contrario al Referendum : “Politica si prenda le sue responsabilità” : Se oggi Salvini si dice favorevole a un referendum sulla Tav, meno di una settimana fa (il 6 dicembre) il ministro non si mostrava così possibilista. E così rispondeva a Bruno Vespa nel corso della presentazione dell’ultimo libro del giornalista:”referendum sulla Tav? No, penso che la politica debba prendersi le responsabilità. Sai come la penso, mi si portino dei numeri, ma noi siamo per l’Italia dei sì” L'articolo Tav, ...

