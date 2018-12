Reddito di cittadinanza | Di Maio | con una casa 200 euro in meno | con due niente assegno

Reddito di cittadinanza - Luigi Di Maio : “Parte a marzo - a gennaio arriva il nuovo sito internet” : Il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, torna ad assicurare che il Reddito di cittadinanza partirà già a marzo, indipendentemente dalla trattativa tra il governo e l'Ue sulla legge di Bilancio. Inoltre, il ministro del Lavoro assicura che già a gennaio "si conoscerà il nuovo sito internet" per il Reddito.Continua a leggere

Reddito di cittadinanza e Quota 100 : irrilevante l'effetto sui consumi : Di questo aspetto è interessante sottolineare non tanto il calo del PIL, quanto le sue cause: in parte sono esterne, legate al rallentamento dell'economia internazionale, però in tutta la zona euro ...

Reddito cittadinanza e Quota 100 : probabile tetto e tagli automatici ai sussidi : Le due misure più attese dell'azione del Governo M5S - Lega guidato da Giuseppe Conte non vengono messe assolutamente in discussione. Ma è probabile che verranno introdotti dei correttivi. Nello specifico dei tetti automatici per tenere sotto controllo la spesa. Questo, fondamentalmente sempre per lo stesso motivo, convincere la Commissione europea della bontà e della fattibilità della Manovra economica ed evitare la procedura d'infrazione per ...

Stipendi - ecco le province che pagano meglio. "Il Reddito di cittadinanza rischia di aggravare la spaccatura Nord-Sud" : ... si collocano sotto la media: il mercato retributivo, come sempre, è una fotografia molto puntuale dello stato dell'arte del mercato del lavoro e dell'economia, dato che laddove le retribuzioni sono ...

Quota 100 e Reddito di cittadinanza : spesa tagliata e finestre allungate. Novità : La Legge di bilancio 2019, ha superato lo step della fiducia alla Camera ed è arrivata in queste ore al Senato, in attesa dell’esame di Palazzo Madama: non ci sono ancora le misure chiave che tutti attendono, Quota 100 e reddito di cittadinanza. Ad oggi quindi si conoscono solo i soldi messi a disposizione in Manovra per questi due provvedimenti, ma non si sa come saranno effettivamente attuati. E neanche con precisione da quando. Si dà comunque ...

Matteo Renzi in scia a Confapi (e a Salvini) : "Soldi del Reddito di cittadinanza a imprese che assumono giovani" : "Ieri Salvini ha incontrato le categorie. E Confapi ha fatto una proposta molto intelligente sul reddito di cittadinanza. Dare 780 a tutti per stare sul divano è assurdo e non ci sono i fondi a sufficienza. Il governo potrebbe allora prendere i soldi stanziati per il reddito di cittadinanza e darli alle imprese che formano e assumono i giovani, anzichè regalare sussidi". Il senatore del Pd, Matteo Renzi, in un post su Facebook, ...

Slittano pensioni e Reddito di cittadinanza : In Senato arrivano più sgravi alle imprese. I provvedimenti fuori dalla manovra finiranno in due decreti collegati. Si amplia la platea dell'Ape sociale

Il governo Conte ha incassato il via libera della Camera alla legge di bilancio, dopo aver posto la questione di fiducia. Il problema è che i deputati hanno approvato un provvedimento che non c'entra nulla con la manovra, senza Reddito di cittadinanza e revisione del sistema pensionistico, con decine di misure che saranno completamente stravolte.

Slittano pensioni e Reddito di cittadinanza - in Senato arrivano più sgravi alle imprese : La Camera ha votato la prima fiducia alla Finanziaria per il 2019. O meglio: a una parte di essa. reddito di cittadinanza e controriforma delle pensioni - da sole valgono quasi metà dell’intera manovra - sono ancora in sospeso. A dispetto dei proclami, nella dichiarazione di voto in aula ieri la capogruppo del Movimento Cinque Stelle in Commissione...

Tutti i rischi del Reddito di cittadinanza targato M5S : Il reddito di cittadinanza sarà la misura di politica economica più costosa della manovra di bilancio, costa circa 6,7 miliardi all'anno, a pari merito con quota 100. Si tratta di un nuovo strumento contro la povertà che andrà a sostituire il reddito di inclusione (Rei), introdotto solo da gennaio di quest'anno e che rappresenta ad oggi il primo sussidio universale contro la povertà in Italia.L'obiettivo del ...

Il Reddito di cittadinanza per 5 mesi all'impresa che assume e taglio al cuneo fiscale : Il primo via libera alla manovra del governo è arrivato da meno di un giorno alla Camera con 312 voti favorevoli, ma già si guarda al Senato, dove il testo verrà profondamente modificato. Non ci sono ...

Il Ministro Luigi di Maio ha annunciato che chi avrà diritto al reddito di cittadinanza, al fine di essere inserito o reinserito nel mercato del lavoro sarà assistito da una figura che sgancia questo compito dai centri per l'impiego: il navigator. Ma da dove salta fuori questo nome? È nuovo o si tratta del nome di professionisti presenti sulla scena internazionale? E Perché è stato scelto?

Il Movimento 5 Stelle, con un post sul blog delle stelle e sul blog di Grillo, assicura che il Reddito di cittadinanza si farà e partirà a inizio 2019. Commentando i dati sulla povertà, il M5s aggiunge: "Di fronte a questa drammatica fotografia della realtà mostrata dall'Istat risulta ancora più squallido chi ha il coraggio di gettare fango sul Reddito di cittadinanza".

Dal fondatore del Movimento 5 stelle arriva un assist a Luigi Di Maio sul reddito di cittadinanza. parla della misura come necessaria "per tornare a credere nel futuro", e asssicura: "Ci sarà e partirà a inizio 2019". Il cavallo di battaglia dei pentastellati è stato inserito nella manovra del governo gialloverde e ha suscitato non poche critiche dall'opposizione.