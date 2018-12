Red carpet d’alta quota per il Cortina Fashion Weekend

Lina Wertmüller : “Quella volta che mandai a quel paese Moretti sul Red carpet di Berlino e dissi di no a Madonna” : Un piccolo ingresso, un Pistoletto che riflette la nostra immagine dietro quella di una donna, due fantocci di stoffa che non nascondono le loro nudità, altri quadri alle pareti, le luci soffuse sulle scale che poi ritroviamo anche nel salone principale al secondo piano, capaci di creare, nell'insieme, un ambiente che ricorda, per arredo e atmosfera, l'hotel Locarno poco distante. Quando si entra a casa di Arcangela Felice Assunta ...

Camila Mendes e Charles Melton hanno calcato il primo Red carpet come coppia : Stupendi The post Camila Mendes e Charles Melton hanno calcato il primo red carpet come coppia appeared first on News Mtv Italia.

Teatro dell'Opera : il Red carpet è tutto da guardare : Magia degli spartiti immortali: la nuova stagione del Teatro dell'Opera si apre con il Rigoletto di Giuseppe Verdi. Inaugurazione che come sempre catalizza istituzioni, diplomazia, imprenditoria e ...

Sfilata hot sul Red carpet - l'attrice denunciata per atti osceni in luogo pubblico Guarda : Il suo outfit non è andato giù a molti, non solo i più bacchettoni ultraconservatori. Rania Youssef , 45enne attrice egiziana, non solo ha ricevuto molte critiche, ma dovrà anche affrontare un ...

Dai volti nuovi a quelli storici : il Red carpet di 'Il ritorno di Mary Poppins' : Mary Poppins è tornata. Non ha più il volto storico di Julie Andrews, ma quello - più giovane - di Emily Blunt. L'attrice britannica è stata protagonista del red carpet della premiere mondiale di Il ...

Aquaman - Jason Momoa e Amber Heard sono i reali di Atlantide sul Red carpet : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Valentino Rossi e Sofia Novello al FIM Galà Awards 2018 : primo Red carpet di coppia : Valentino Rossi esce allo scoperto e al gala spagnolo di chiusura della sessione della MotoGp il Dottore non si è presentato da solo. Al party, il numero 46 più famoso del pianeta è arrivato accompagnato dalla sua fidanzata, Francesca Sofia Novello. I due sono arrivati mano nella mano, “elegantissimi”, come scrive lui in un post pubblciato sul suo account Instagram. Valentino Rossi, 39 anni, si presenta al gala con “la Franci”, come la chiama ...

Brigitte Nielsen : Red carpet con l’ex marito Sylvester Stallone : Quando capita di rivedere, dopo tantissimi anni, l’ex marito e far finta di niente. Tutt’al più, cercare di sdrammatizzare con i presenti. Sarà successo a molte donne, ma se si tratta di star famose, e l’occasione è un red carpet importante, la cosa non può passare inosservata. È successo infatti che la teutonica Brigitte Nielsen, 55 anni compiuti, e fresca di nascita della sua quinta figlia, Frida, si sia presentata alla premiere ...

Julia Roberts commenta le sue ascelle non depilate al Red carpet del 1999. "È stato un errore" : Ve lo ricordate il red carpet di Julia Roberts alla premiere di Notting Hill nel lontano 1999? L'attrice era presentata con un abito rosso che lasciava intravedere le sue ascelle non depilate durante gli svariati saluti alla folla che l'acclamava.Gli anni sono passati ma qualche giorno fa, al programma televisivo Busy Tonight, la Roberts ha parlato nuovamente di quell'episodio, sostenendo che si sia trattata di una mossa sbagliata. "È ...

MTV EMA 2018 : Elettra Lamborghini e Afrojack splendidi al loro primo Red carpet insieme : New couple alert The post MTV EMA 2018: Elettra Lamborghini e Afrojack splendidi al loro primo red carpet insieme appeared first on News Mtv Italia.

MTV EMA 2018 : Ermal Meta stilosissimo in smoking sul Red carpet : Adoriamo <3 The post MTV EMA 2018: Ermal Meta stilosissimo in smoking sul red carpet appeared first on News Mtv Italia.

Titoli del lusso su di giri. Moncler da Red carpet a Milano : Disgelo che potrebbe evitare una crisi dei consumi nella seconda economia al mondo, con inevitabili ripercussioni positive anche sul settore del lusso. Da rilevare che nell'area "Asia e resto del ...

Miriam Galanti ha incantato il Red carpet della Festa del Cinema di Roma sfoggiando tre look molto accattivanti. : Foto di Andrea Bracaglia Miriam Galanti è stata tra le attrici che ha riscosso maggiore successo, tra i fotografi e non solo, sul red carpet della Festa del Cinema di Roma sfoggiando tre look perfetti per l’occasione. Dall’abito lungo di pizzo nero trasparente con effetto vedo non vedo (KUEA), a quello di seta verde corto (Celeste Pisenti) concludendo con un vestito principesco azzurro con corpetto nero trasparente con motivi floreali ...

Se il Red carpet diventa magico : applausi per il film di Virzì e il docu su Barillari : E venne il turno di 'Notti magiche' di Paolo Virzì. Sul red carpet della Festa della Musica sono tanti gli amici e colleghi arrivati per applaudire il film di chiusura della tredicesima edizione della ...