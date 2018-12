Recensione di Alexa Echo Dot 3ª generazione | l’assistente vocale di Amazon

Amazon Echo Plus e Alexa : La Recensione : Cos’è Amazon Echo Plus? Amazon Echo Plus (2 generazione) è il nuovissimo smart-speaker presentato da Amazon qualche settimana fa. Echo Plus funziona tramite comandi vocali ed ha integrato al suo interno Alexa, l’assistente vocale grazie alla quale questo speaker è in grado di rispondere alle tue domande e a controllare i dispositivi domotici che hai in casa. Questo dispositivo integra un processore Dolby, che garantisce un audio ...