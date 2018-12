Rapporto Censis: la solitudine del paziente

fondazioneserono

: Rapporto Censis:?un paese deluso che non vede il cambiamento - sole24ore : Rapporto Censis:?un paese deluso che non vede il cambiamento - francescoseghez : Il 63,6% degli italiani pensa che non ci sia nessuno che difende i loro interessi e la loro identità e quindi deve… - mariannamadia : Il rapporto #Censis mostra l’aumento dei giovani sottoccupati e dei giovani con part time involontario. Serve una… -

(Di lunedì 10 dicembre 2018) Diversi e soli: gli italiani di fronte alla sanità. È una convinzione diffusa che ildei cittadini con il Servizio sanitario sia fortemente differenziato a causa dell'incidenza di una serie di variabili: dalla territorialità dell'offerta alla condizione socio-economica, all'età delle persone. Il difficile accesso alla sanità genera costi aggiuntivi, con la conseguente corsa a comportamenti opportunistici e una crescente sensazione di disuguaglianze e ingiustizie, con la convinzione che ognuno deve pensare a se stesso. Più della metà degli italiani (54,7%) pensa che in Italia le persone non abbiano le stesse opportunità di diagnosi e cure. Lo pensa il 58,3% dei residenti al Nord-Est, il 53,9% al Sud, il 54,1% al Centro e il 53,3% al Nord-Ovest. Addirittura ci sono oltre 39 punti percentuali di differenza nelle quote di soddisfatti tra il Sud e le isole e il Nord-Est, che ...