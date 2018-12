ilfattoquotidiano

: Il dramma di Randi Ingerman: “Sono epilettica. Già due volte mi hanno trovato quasi morta” - lamescolanza : Il dramma di Randi Ingerman: “Sono epilettica. Già due volte mi hanno trovato quasi morta” - FQMagazineit : Randi Ingerman: “Ho avuto 160 crisi epilettiche. Cado a terra, mi picchio da sola, ci si fa la pipì addosso. Rischi… - LadyNews_ : Randi Ingerman confessa a Domenica Live: “Ho avuto 160 crisi epilettiche” -

(Di lunedì 10 dicembre 2018) Attrice, modella e icona sexy degli anni 80 e 90:. La bella statunitense, classe 1967, è stata ospite di Domenica Live dove ha raccontato la sua lotta quotidiana contro una rarissima forma di epilessia con cui combatte da circa dieci anni: “E’ stata una dottoressa dell’Ospedale Niguarda a scoprire la mia diagnosi. Dovrei levarmi una parte di cervello, ma per adesso visti i rischi preferisco continuare con la terapia conservativa. Ovviamente non è facile anche per le persone che mi stanno vicino, bisogna sapere come comportarsi durante i miei attacchi”.Già durante la sua partecipazione nel reality La Fattoria aveva avvertito un malore: “Sono svenuta e pensavano fosse per pressione bassa. Mi è successo anche un anno dopo, a casa. Se non succede un’altra volta non è niente, mi hanno detto. Nel 2009 hola primaepilettica, aveva tutte le ...