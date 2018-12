Randi Ingerman a Domenica Live rivela la sua malattia

tvzap.kataweb

Il dramma di Randi Ingerman: Sono epilettica. Già due volte mi hanno trovato quasi morta

(Di lunedì 10 dicembre 2018), dagli Usa all’Italia con successo, ma nella sua carriera e nella sua vita non sono mancate le spine. E’ quello che emerso durante la puntata didel 9 dicembre dove l’attrice e show girl ha raccontato della sua. Da anni infatti è costretta a fare i conti con una grave forma di epilessia che la terrorizza e per cui le hanno consigliato anche un intervento al cervello. Ma lei preferisce aspettare perché la cosa la spaventa troppo anche se quando ha le crisi rischia persino di morire perché perde il controllo del corpo completamente, cade e batte la testa. Dalla prima volta calcola di aver avuto oltre 160 crisi.Ladi, cosa è l’epilessia L’epilessia, spiega il sito dell’Humanitas – è unadel sistema nervoso centrale. In pratica è un disturbo neurologico in cui le cellule ...