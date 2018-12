Quota 100 e reddito di cittadinanza | spesa tagliata e finestre allungate Novità

leggioggi

(Di lunedì 10 dicembre 2018) La Legge di bilancio 2019, ha superato lo step della fiducia alla Camera ed è arrivata in queste ore al Senato, in attesa dell’esame di Palazzo Madama: non ci sono ancora le misure chiave che tutti attendono,100 ediAd oggi quindi si conoscono solo i soldi messi a disposizione in Manovra per questi due provvedimenti, ma non si sa come saranno effettivamente attuati. E neanche con precisione da quando. Si dà comunque per certo che non partiranno subito a Gennaio. Potrebbero infatti non esserci le condizioni, visto che il Governo è alle prese proprio in queste ore con una trattativa serrata con l’Unione europea per sventare il rischio di una procedura di infrazione per deficit eccessivo. E una probabile riduzione del deficit potrebbe proprio passare da uno slittamento di qualche mese del pacchetto pensioni ediLa riscrittura della ...