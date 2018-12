Quando lo spray al peperoncino diventa un’arma mortale

vanityfair

(Di lunedì 10 dicembre 2018) Daniele Pongetti, 16 anniAsia Nasoni, 14 anniBenedetta Vitali, 15 anniMattia Orlandi, 15 anniEleonora Girolimini, 39 anniEmma Fabini, 14 anniSi può comprare online, ordinandolo con un click sui principali siti di e-commerce, Ma anche nelle farmacie, nelle armerie, nelle tabaccherie e in alcuni supermercati. Lourticante al, che ha scatenato il panico nella discoteca Lanterna Azzurra di Ancona, dove venerdì 7 dicembre sono morte sei persone, viene usato come una vera e propria arma. Costa anche poco: su Internet si trova a partire da sette, otto euro.La legge Nel 2011 un decreto del Ministero dell’Interno ne ha liberalizzato l’acquisto, la detenzione e il porto in pubblico per chi ha più di 16 anni. Ma, ad esempio in Finlandia, solo chi ha il porto d’armi può detenere le bombolette, che in Belgio sono considerate «armi mortali» e quindi sono vietate. Anche a ...