Prossimo turno Serie A - 16ma giornata : orari delle partite. Le date ed il palinsesto tv (15-18 dicembre) : La sedicesima giornata della Serie A 2018-2019 si giocherà tra il 15 ed il 18 dicembre. Si inizierà con due anticipi al sabato: il 15 alle ore 18.00 l’Inter attenderà l’Udinese, mentre alle ore 20.30 ci sarà l’attesissimo derby della Mole, con il Torino che sulla carta giocherà in casa contro la Juventus. La domenica si aprirà con il consueto lunch match: il 16 alle ore 12.30 andrà in scena la sfida tra SPAL e Chievo. Trittico ...

Serie A - le partite del Prossimo turno : ANSA, - ROMA, 9 DIC - le partite del prossimo turno, il 16mo del girone di andata, del campionato di calcio di Serie A: Inter-Udinese, sab. 15, h 18, Torino-Juventus, sab. 15, h 20.30, Spal-Chievo, ...

Juventus-Bologna - i campioni in carica sfidano i felsinei nel Prossimo turno di Coppa Italia : data - programma - orario e tv : Inizia a delinearsi il quadro degli ottavi di finale per quanto riguarda la Coppa Italia di calcio 2018-2019. In corso i sedicesimi, nel prossimo turno entreranno in scena le migliori otto squadre del campionato di Serie A. C’è attesa ovviamente per quanto riguarda la Juventus, pluridetentrice del titolo: i bianconeri sfideranno all’esordio nella manifestazione il Bologna, che oggi si è imposto nettamente per 3-0 sul Crotone. Andiamo ...

Prossimo turno Serie A - 15ma giornata : orari delle partite. Le date ed il palinsesto tv (7-9 dicembre) : La dodicesima giornata della Serie A 2018-2019 si giocherà tra il 7 ed il 9 dicembre. Si inizierà con l’anticipo di venerdì 7 alle ore 20.30 tra Juventus e Inter, poi si proseguirà con il solito trittico di anticipi al sabato: l’8 alle ore 15.00 il Napoli ospiterà il Frosinone, mentre alle ore 18.00 il Cagliari attenderà la Roma, infine alle ore 20.30 la Sampdoria farà visita alla Lazio. La domenica si aprirà con il consueto lunch ...

Europa League - il calendario del Prossimo turno : La quinta giornata è stata ricca di verdetti, ma bisognerà aspettare la sesta e ultima per avere il quadro completo delle qualificate come prime o seconde ai sedicesimi di finale della Europa League ...

Nicchi : «Cori razzisti - sospenderemo le gare già nel Prossimo turno» : L’intervista a Calcionapoli24 Marcello Nicchi conferma l’intenzione di sospendere le partite in caso di cori razzisti e insulti agli avversari. È stato il tema della settimana, e non è eccessivo parlare di successo politico di Carlo Ancelotti (Il Napolista ne ha scritto qui, proprio ieri sera). Il presidente dell’Assoarbitri ha ribadito il nuovo corso in un intervento al canale tv di CalcioNapoli24. Queste le sue dichiarazioni ...

Prossimo turno Serie A - 13ma giornata : orari delle partite. Le date ed il palinsesto tv (24-26 novembre). Si riprende dopo la sosta : La tredicesima giornata della Serie A 2018-2019 si giocherà tra il 24 ed il 26 novembre, dopo la sosta per la Nazionale. Si inizierà con il solito trittico di anticipi al sabato: il 24 alle ore 15.00 l’Udinese ospiterà la Roma, mentre alle ore 18.00 la SPAL farà visita alla Juventus, infine alle ore 20.30 l’Inter attenderà il Frosinone. La domenica si aprirà con il consueto lunch match: il 25 alle ore 12.30 andrà in scena la sfida ...

Champions League - il calendario del Prossimo turno : Archiviata la quarta giornata, testa alla prossima. Le quattro italiane impegnate in Champions League sono nuovamente chiamate a vincere. Poteva essere un turno più tranquillo per la Juventus, che, a ...

Calendario Serie A - gli orari e le partite del Prossimo turno. Come vederle in tv e diretta streaming. Il palinsesto completo : La dodicesima giornata della Serie A 2018-2019 si giocherà tra il 9 e l’11 novembre. Si inizierà con l’anticipo di venerdì 9 alle ore 20.30 tra Frosinone e Fiorentina, poi si proseguirà con il solito trittico di anticipi al sabato: il 10 alle ore 15.00 il Torino ospiterà il Parma, mentre alle ore 18.00 la SPAL attenderà il Cagliari, infine alle ore 20.30 il Napoli farà visita al Genoa. La domenica si aprirà con il consueto lunch ...

Prossimo turno Serie A - 12ma giornata : orari delle partite. Le date ed il palinsesto tv (9-11 novembre) : La dodicesima giornata della Serie A 2018-2019 si giocherà tra il 9 e l’11 novembre. Si inizierà con l’anticipo di venerdì 9 alle ore 20.30 tra Frosinone e Fiorentina, poi si proseguirà con il solito trittico di anticipi al sabato: il 10 alle ore 15.00 il Torino ospiterà il Parma, mentre alle ore 18.00 la SPAL attenderà il Cagliari, infine alle ore 20.30 il Napoli farà visita al Genoa. La domenica si aprirà con il consueto lunch ...

Prossimo turno Serie A - 11ma giornata : orari delle partite. Le date ed il palinsesto tv (2-4 novembre) : L’undicesima giornata della Serie A 2018-2019 si giocherà tra il 2 ed il 4 novembre. Si inizierà con l’anticipo di venerdì 2 alle ore 20.30 tra Napoli ed Empoli, poi si proseguirà con il solito trittico di anticipi al sabato: il 3 alle ore 15.00 l’Inter ospiterà il Genoa, mentre alle ore 18.00 la Roma andrà a giocare a Firenze, infine alle ore 20.30 il Cagliari farà visita alla Juventus. La domenica si aprirà con il consueto ...

Infortunio Inglese - la presenza del centravanti del Parma nel Prossimo turno è a rischio : Infortunio Inglese – Per le sorti del Parma, che quest’oggi ha ufficializzato il ritorno alla proprietà italiana, i gol di Roberto Inglese sono fondamentali. Si è visto nell’ultimo impegno casalingo contro la Lazio, in cui l’ex attaccante del Chievo è sceso in campo in condizioni fisiche non perfette: Inglese, tornato a disposizione di D’Aversa proprio per la partita contro i biancocelesti, è alle prese con un ...

Prossimo turno Serie A | Le partite della prossima giornata | Orari | Programmazione tv su Sky e Dazn : La decima giornata della Serie A di calcio si svolgerà da sabato 27 a lunedì 29 ottobre. Il Prossimo turno di campionato si aprirà come di consueto con tre anticipi: alle 15.00 Atalanta-Parma, alle 18.00 la Juventus cercherà di ritrovare subito il successo in trasferta ad Empoli, mentre alle 20.30 si giocherà Torino-Fiorentina. Il lunch match domenicale vedrà opposte Sassuolo e Bologna, mentre alle 15.00 si svolgeranno tre scontri diretti per la ...

Prossimo turno Serie A - 10ma giornata : orari delle partite. Le date ed il palinsesto tv (27-29 ottobre) : La decima giornata della Serie A 2018-2019 si giocherà tra il 27 ed il 29 ottobre. Si inizierà con il solito trittico di anticipi al sabato: il 27 alle ore 15.00 l’Atalanta ospiterà il Parma, mentre alle ore 18.00 la Juventus andrà a giocare ad Empoli, infine alle ore 20.30 la Fiorentina farà visita al Torino. La domenica si aprirà con il consueto lunch match: il 28 alle ore 12.30 andrà in scena la sfida tra Sassuolo e Bologna. Trittico di ...