Previsioni Meteo stagionali | importanti novità per l’Inverno 2018 2019 | ecco le grandi

(Di martedì 11 dicembre 2018)– Anche da queste pagine, in autunno e in un prospetto di tendenza stagionale, abbiamo già dato uno sguardo a quella che poteva essere una prima valutazione del prossimo inverno.Vagliando alcuni indici fondamentali, nonché anche le proiezioni dei piùmodelli matematici, le prime, approssimative deduzioni sono state per una stagione caratterizzata abbastanza spesso dalla presenza dell’alta pressione sul Mediterraneo e sull’Italia e magari anche più tiepida del normale, ma con possibili sorprese fredde.In particolare avevamo posto delle considerazioni sullo Snow Cover, un indice importante che pone in qualche modo le premesse circa i possibili disturbi che possono accorrere in inverno al Vortice Polare. Secondo il suo andamento in ottobre, le premesse per disturbi invernali al vortice polare erano abbastanza fiacche. Ma avevamo anche ...