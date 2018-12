Piazza Affari | netto calo registrato da Cementir

Piazza Affari : Mediaset in forte calo : Si muove in profondo rosso il Biscione , che è in forte flessione, mostrando una perdita del 4,19% sui valori precedenti. L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE MIB mostra un cedimento ...

Piazza Affari : scambi in forte rialzo per doBank : Ottima performance per il Gruppo specializzato nei servizi per la gestione dei crediti problematici , che scambia in rialzo del 2,55%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in ...

Avvio in netto ribasso per Piazza Affari - Ftse Mib -0 - 86% : Roma, 10 dic., askanews, - Avvio di settimana in deciso ribasso per Piazza Affari. L'Ftse Mib ha aperto gli scambi con un calo dello 0,86%, a 18.581 punti.

Piazza Affari : FTSE MIB - rimbalzi buoni per strategie ben chiare : Tutte le grane a Wall Street A tenere banco negli USA è non solo il timore di rallentamento della crescita dell'economia , ma anche la lunga disputa sulla guerra dei dazi con la Cina che rischia di ...

Piazza Affari a rischio. Fuori dalle sabbie mobili con la BCE? : Sotto la lente anche Mondo TV nel giorno in cui il Cda procederà alla revisione del piano industriale e dei dati preconsuntivi per il 2018.

Piazza Affari positiva con i petroliferi. FTSE MIB +0 - 53% : Il ministro dell'Economia Giovanni Tria ha smentito le ipotesi di dimissioni. Per quanto riguarda i dati macroeconomici della giornata, negli USA a novembre i nuovi posti di lavoro, nei settori non ...

Piazza Affari : Safilo - quotazioni alle stelle : Protagonista il produttore di occhiali da sole e da vista , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 3,75%. Lo scenario su base settimanale di Safilo rileva un allentamento della curva ...

Damiani - quotazioni in picchiata a Piazza Affari : Affonda sul mercato la società che produce gioielli , che soffre con un calo del 2,35%. Il trend di Damiani mostra un andamento in sintonia con quello del World Luxury Index . Questa situazione ...

Piazza Affari tonica - brillano i petroliferi dopo taglio OPEC. FTSE MIB +1 - 37% : Il ministro dell'Economia Giovanni Tria ha smentito le ipotesi di dimissioni. Lo riporta Reuters. Mercati azionari europei positivi: Euro Stoxx 50 +1,3%, FTSE 100 +1,9%, DAX +0,8%, CAC 40 +1,6%, IBEX ...

Piazza Affari rimbalza con l'Europa. Vola petrolio su accordo Opec : Le indicazioni su una Fed più cauta nel rialzo dei tassi, che ieri sera hanno alimentato il recupero di Wall Street, spingono anche i listini del Vecchio Continente dopo il crollo di ieri legato all'arresto del Cfo di Huawei. A Piazza Affari in prima fila l'industria petrolifera, in evidenza Unipol e il lusso. Lavoro Usa in chiaroscuro: creati meno posti del previsto, ma disoccupazione ai minimi dal 1969. Spread sotto 290 punti. Wall ...

Piazza Affari : in bella mostra Snam : Brilla l' utility , che passa di mano con un aumento del 2,02%. Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, si nota che Snam mantiene forza relativa positiva in confronto ...

Piazza Affari : al centro degli acquisti Ferrari : Seduta decisamente positiva per il cavallino rampante di Maranello , che tratta in rialzo del 2,21%. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE MIB . Al momento, ...

Piazza Affari : amplia l'ascesa Campari : Ottima performance per l' azienda attiva nel settore beverage , che scambia in rialzo del 2,54%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Campari ...

Piazza Affari : preme sull'acceleratore Aquafil : Protagonista Aquafil , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 2,12%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di Aquafil evidenzia un andamento più marcato rispetto alla ...