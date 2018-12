Pensioni e Welfare | domani Assemblea Assofondipensione

Pensioni e Ldb 2019 - su Quota 100 e welfare di cittadinanza mancano ancora gli emendamenti : Le ultime novità ad oggi 3 dicembre 2018 sulle Pensioni anticipate e sul reddito di cittadinanza vedono arrivare nuovi aggiornamenti dalla discussione parlamentare ed in particolare dagli emendamenti presentati dal Governo. Purtroppo al momento non vi sono riferimenti diretti alle due misure, ma solo indiretti (attraverso il potenziamento delle assunzioni nei centri per l'impiego). Secondo quanto affermato dalla maggioranza, la tematica verrà ...