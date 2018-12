Pensioni | Conte | ' E' in corso un' interlocuzione con Bruxelles'

Tria : "Valutazioni sul peso di Pensioni e reddito - con la Ue dialogo costruttivo" | Conte : "Lavoriamo per calare lo spread" : Il ministro dell'Economia non vuole rispondere alle domande: "Non è un'audizione, se non siete d'accordo me ne vado". Le opposizione lasciano i lavori in commissione Bilancio