Pensioni con 5 | 15 e 20 anni di contributi | nel 2019 ci vogliono cinque mesi in più

La disoccupazione giovanile non si risolve con le Pensioni anticipate : L'Istat ha calcolato che nel terzo trimestre dell'anno in corso, l'economia ha subìto una contrazione dello 0,1 per cento, la prima dopo quattordici trimestri positivi . E, forse, non l'ultima: sono ...

Pensioni - lo sfregio di Luigi Di Maio alla Lega : 'Taglio non concordato - quali assegni massacrano : Incassata la fiducia alla Camera sulla manovra, nel governo resta alta la tensione sul blitz annunciato da Luigi Di Maio già lo scorso lunedì sul taglio delle Pensioni d'oro del 40% che non sarebbe ...

Pensioni di cittadinanza : 780 euro anche per quelle di invalidità (ma con quali risorse?) : Pochi giorni fa, durante un'intervista concessa a Stasera Italia, il vicepremier Luigi Di Maio è tornato a parlare delle Pensioni di cittadinanza e ha dichiarato che dal 2019 anche le Pensioni di invalidità verranno aumentate a 780 euro al mese. La domanda sorge spontanea: in che modo il governo riuscirà a erogare reddito e Pensioni di cittadinanza a milioni e milioni di cittadini sotto la soglia di povertà con soli 10 miliardi di euro?Continua ...

Manovra : probabile taglio del 40% sulle Pensioni alte e maxisconti sulle cartelle : Il Governo M5S - Lega mette la fiducia alla Manovra economica. Oggi, alle 17 e 30 dovrebbero iniziare le dichiarazioni di voto a Montecitorio. Da quanto è dato sapere la seduta dovrebbe procedere ad oltranza con prosieguo in notturna fino alla mezzanotte. Successivamente si dovrebbe procedere con la votazione dei singoli articoli (dovrebbero essere 40) e dei quasi 300 ordini del giorno. Appena concluse le operazioni di voto dovrebbe essere ...

La riforma delle Pensioni mette in crisi i conti pubblici? : "L'Italia ha il primato della spesa per pensioni in rapporto al Pil, seconda solo alla Grecia". Perciò, secondo l'economista Enzo Cipolletta, "La riforma Fornero è stata necessaria per frenarne la crescita che comunque ci sarà ancora nei prossimi anni. Con quella riforma... si chiede alla gente di restare al lavoro ancora per qualche anno, tenuto anche conto dell'aumento dell'aspettativa di vita che... incide sui conti della ...

Pensioni alte - il taglio può arrivare al 40% : maxisconti sulle cartelle : Manovra con fiducia. Come previsto, il governo accelera sull'approvazione del provvedimento e oggi i deputati alla Camera sono chiamati a dare il via libera nel corso di una giornata che prevede...

Pensioni quota 100 - Salvini e Durigon la confermano e smentiscono Q104 : A tranquillizzare gli animi degli elettori e di quanti ambivano alla quota 100 ci ha pensato Claudio Durigon (Sottosegretario leghista al Ministero del Lavoro) che ad Agorà (Rai 3) è intervenuto per rassicurare i pensionandi: 'quota 100 non subirà tagli e non diventerà quota 104'. Anche Salvini ha rassicurato: "quota 100 è 62 anni di età più 38 di contributi". Pensioni anticipate, Brambilla smentito: nessuna modifica dei requisiti È una bufala! ...

Pensioni 2019 : blocco adv anticipate e precoci - ma con finestre trimestrali : Claudio Durigon (sottosegretario leghista al Ministero del Lavoro) a margine della presentazione del bilancio 2017 dal Consiglio di Indirizzo e Vigilanza dell'Inps, ha confermato lo stop dell’aspettativa di vita sia per le Pensioni anticipate sia per la quota 41 per i precoci. Entrambe le misure di uscita anticipata non subiranno l’incremento dei 5 mesi previsto dal 2019, restano dunque confermati gli attuali requisiti. L’unica nota negativa è ...

Pensioni e Manovra 2019 : confermati Ape Social - Q41 e opzione donna : La nuova riforma delle Pensioni ha visto i riflettori della cronaca concentrarsi in particolar modo sulle nuove uscite anticipate tramite la quota 100, ma vi sono altri meccanismi di tutela che interessano platee maggiormente ristrette e sulle quali sono ancora in molti a contare. È il caso di misure come l'APE Sociale e la quota 41 attualmente in corso, oppure la proroga dei pensionamenti anticipati tramite l'opzione donna. Nelle ultime ore ...

Riforma Pensioni : Quota 104 - Salvini contrario all'aumento dei requisiti : Si discute ancora sulla famigerata Quota 100 mentre il Governo è ancora in fase di trattativa con la Commissione Europea che, dopo la bocciatura della nuova manovra finanziaria si è detto pronta ad avviare la procedura d'infrazione contro l'Italia. Intanto, al fine di abbassare la spesa pensionistica, l'esperto di previdenza Alberto Brambilla lancia l'ipotesi sull'aumento dei requisiti di due anni per l'accesso alla Quota 100. Salvini contrario ...

Pensioni - Conte pensa di ridurre quota 100 e il reddito può slittare - La Repubblica - : Si prova a scongiurare la procedura d'infrazione e il rischio recessione , si legge sul quotidiano Repubblica. Oggi alla Camera dei deputati sarà chiesta la fiducia riguardo un testo salvagente che ...

Pensioni - nessun rinvio per quota 100 : nel 2019 si esce con 62+38 : Nel 2019 si potrà andare in pensione se si avranno 62 anni di età e 38 di contributi, non ci saranno altri paletti né rinvii: il Governo tira dritto sulla cosiddetta quota 100 e conferma, con il ...