Pensioni | chiarimenti Inps | aspettativa di vita applicata anche agli assegni assistenziali

Blastingnews

: RT @aalupotv2000: Grazie a Livia Piersanti Segr. Naz. @UILofficial Pensionati e @Valdofortuna Economista Rettore @unicusano per i chiarimen… - maris3m : RT @aalupotv2000: Grazie a Livia Piersanti Segr. Naz. @UILofficial Pensionati e @Valdofortuna Economista Rettore @unicusano per i chiarimen… - infoitinterno : Pensioni quota 100, chiarimenti Snals - aalupotv2000 : Grazie a Livia Piersanti Segr. Naz. @UILofficial Pensionati e @Valdofortuna Economista Rettore @unicusano per i chi… -

(Di lunedì 10 dicembre 2018) L’dialtro non è che lamedia degli italiani calcolata dall’Istat. Ogni anno infatti, l’Istituto di Statistica calcola la speranza didegli italiani e questo dato statistico viene utilizzatoai finistici. In pratica, aumenta lamedia dei cittadini italiani ed aumentano le soglie dei requisiti utili alle. Un argomento che sovente è oggetto di contestazioni e critiche per la sua forma generalista. Infatti secondo i contestatori, questo dato non tiene conto delle inebili differenze di speranza diin base al lavoro svolto. Sta di fatto che dai governi Berlusconi ad oggi, passando per la tanto odiata riforma Fornero, proprio l’diha allontanato sempre di più leitaliani. Nel 2019 come conferma l’, lo scatto già previsto è di ulteriori 5 mesi. Un aumento che sarà applicato a quasi tutte le ...