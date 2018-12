Pd | Renzi | non mi ricandido e non logorerò chi vince

Primarie Pd - telenovela Renzi senza fine : ancora non esclude la candidatura : Matteo Renzi non vuole ancora mettere la parola fine alla telenovela di una sua possibile ricandidatura al vertice del Partito democratico. Per tutto il giorno si inseguono tra i suoi le voci di una diretta Facebook fissata per le 18, durante la quale l'ex rottamatore avrebbe dovuto chiudere qualsiasi spiraglio alla sua (ri)discesa in campo, dopo il passo indietro di Marco Minniti. Poi, poco prima dell'ora prefissata, sulla sua pagina appare ...

Renzi di nuovo segretario non scalda il Pd : ecco cosa dicono gli ultimi sondaggi : Quanto vale il Partito di Matteo Renzi? Gli ultimi sondaggi politici sulle primarie del Partito Democratico svelano...

Sondaggio : per il 53% della base Pd - Matteo Renzi non si deve ricandidare a segretario : Matteo Renzi non deve candidarsi di nuovo alla guida del Partito democratico. A pensarlo è il 53% della base dem secondo un Sondaggio effettuato dall'istituto di Antonio Noto e pubblicato su Quotidiano Nazionale.Nello stesso Sondaggio si evidenzia che l'ex premier è comunque ritenuto una risorsa per il partito dal 56% della base. Mentre il 33% lo reputa un problema.Nelle intenzioni di voto in vista delle primarie del 3 marzo ...

Pd - Renzi : parliamo di politica - non di me : Ma possiamo parlare di politica anziché parlare tutti i giorni di me?". Così l'ex segretario dem Renzi, su Twitter, mentre circolano con insistenza voci di una sua possibile ricandidatura a sorpresa ...

Pd - Renzi : parliamo di politica - non di me : 19.51 "Faccio il segretario, mi colpisce il fuoco amico. Mi dimetto e mi chiedono di stare in silenzio. Sto zitto e mi chiedono di parlare. Un giorno devo andarmene, un giorno fare il segretario. Ma possiamo parlare di politica anziché parlare tutti i giorni di me?". Così l'ex segretario dem Renzi, su Twitter, mentre circolano con insistenza voci di una sua possibile ricandidatura a sorpresa alle primarie del partito.

Primarie Pd - Matteo Renzi si ricandida? I suoi : “Non è da escludere”. E ha commissionato sondaggio lampo a Swg : Un’indiscrezione, nessuna smentita e una mezza conferma: Matteo Renzi sta seriamente pensando di candidarsi alle Primarie del Partito democratico. È quanto sta circolando nelle ultime ore negli ambienti dem, non solo in quelli vicini al senatore semplice di Scandicci, che solo 24 ore fa aveva assicurato di non occuparsi del Congresso. L’ennesimo bluff della carriera politica dell’ex Rottamatore? Presto per dirlo, ma intanto ...

Pd - Sala : “Renzi non ha più amici - rapporto logorato che non fa bene a nessuno. Fonderà il suo partito” : “Matteo Renzi non ha più molti amici, e umanamente capisco se se ne vuole andare: è un rapporto logorato che non fa bene a nessuno. Fonderà il suo partito“. A dirlo è il sindaco di Milano, Beppe Sala, a margine della cerimonia di consegna degli Ambrogini d’oro. L'articolo Pd, Sala: “Renzi non ha più amici, rapporto logorato che non fa bene a nessuno. Fonderà il suo partito” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Renzi ha detto che non vuole fare un nuovo partito : Ha detto che «non è all'ordine del giorno – e non sto lavorandoci io – la costruzione di qualcosa di diverso»

Renzi : "Non voglio fare scissioni. Non lavoro ad altri progetti" : Cosa sta accadendo all'interno del Partito democratico ? Forse nemmeno i dem lo sanno. E la retromarcia dell'ex ministro dell'Interno Marco Minniti lo certifica. Ma una cosa pare certa: non ci saranno ...

Pd - Matteo Renzi non vuole scissioni : “Non sto lavorando a qualcosa di diverso” : Il senatore dem Matteo Renzi affida alla radio, a 'Zapping', la sua ennesima smentita: "Di scissioni ne abbiamo viste già abbastanza, non è all'ordine del giorno e non ci sto lavorando io a qualcosa di diverso".Continua a leggere

Pd - Renzi : “Non lavoro io alla scissione. Ne abbiamo già viste abbastanza” : Ci mette quasi una giornata, ribadisce di non essere a capo di alcuna corrente e di non fare il burattinaio, attacca Luigi Di Maio (“c’è dentro fino al collo, rischia 6 anni di pena”) prima di smentire quello che dal partito filtra da giorni e ha portato al ritiro di Marco Minniti dalle primarie del Pd. “Di scissioni ne abbiamo viste già abbastanza, non è all’ordine del giorno e non ci sto lavorando io a qualcosa di ...

La domanda a Renzi in diretta : “Se non ti fanno arrabbiare ti candidi alla segreteria del Pd?”. E lui risponde così : Come ogni settimana, Matteo Renzi ha commentato su Facebook le sue “dieci notizie della settimana”. E, come di consueto, ha interagito con gli utenti. A un certo punto, una persona gli ha chiesto: “Se non ti fanno arrabbiare ti candidi alla segreteria del Pd?”. La domanda è arrivata dopo che da giorni le voci su un addio dell’ex segretario ed presidente del Consiglio al Partito democratico si sono fatte più solide. ...

Minniti si ritira e Renzi tira dritto : penso a Paese - non a Ditta : Roma, 6 dic., askanews, - Ampiamente annunciato nei giorni scorsi, arriva l'ufficialità del ritiro di Marco Minniti dalla corsa per la segreteria Pd: di fronte al rischio che il congresso laceri ...

Pd - Zingaretti : “Da Minniti coerenza. Renzi via? Non partecipo a chiacchiericcio - può ancora portare grande contributo” : “La scelta di Marco Minniti di ritirarsi dalla corsa alla segreteria Pd? Da lui c’è stato un atto di coerenza e responsabilità rispetto alle cose che aveva detto fino a oggi, cioè un impegno con spirito di servizio per provare a unire. Credo rimanga una straordinaria risorsa che penso farà parte, per quanto mi riguarda, del nuovo gruppo dirigente che dovremmo costruire dopo il Congresso”. Così il presidente della Regione Lazio ...