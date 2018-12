Pd | il dilemma dei renziani sul candidato Domani la scelta Renzi ' Non sono in corsa e

Si può trasformare una chiesa dismessa in una pizzeria? Il dilemma dei Sacri Palazzi : Nella laica Francia non sono poi molte: sono sì 255, ma per sconsacrarle c'è voluto più di un secolo. È dal 1905, infatti, che vige la legge per la dismissione del patrimonio ecclesiastico, e le ...

Tutela dei beni archeologici e l’eterno dilemma : conservare a tutti i costi o “andare avanti”? : Quando si parla di beni culturali la domanda è sempre la stessa: cosa scegliere, fra la conservazione a tutti i costi e la necessità di andare avanti? Ci si imbatte spesso nelle cosiddette “sorprese archeologiche”, e non sempre i pareri sul da farsi sono concordi. Si tratta di una domanda complessa che non riguarda solo l’aspetto “tecnico”: riguarda il modo stesso in cui abbiamo scelto di relazionarci al nostro passato.Continua a leggere