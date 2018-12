Pavia | spray urticante in una scuola superiore | soccorsi 48 studenti

Spray al peperoncino spruzzato in scuole di Pavia e a Cremona : studenti in ospedale : pray urticanti a scuola. Sono due gli episodi segnalati lunedì 10 dicembre. All'istituto tecnico "Cardano" di Pavia, 33 studenti sono rimasti intossicati in seguito allo Spray al peperoncino che, per una stupida bravata, era stato diffuso negli spogliatoi della scuola, che si trova nella zona del Ticinello.Secondo quanto precisato dall'Areu, 26 di loro sono stati trasportati dalle ambulanze del 118 al pronto soccorso del Policlinico San ...

