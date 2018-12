Pavia | spray urticante al peperoncino spruzzato a scuola | 30 persone soccorse

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 10 dicembre 2018) A due giorni dalla tragedia di Corinaldo, dove seisono rimaste uccise a causa del panico scatenato dopo la diffusione di una sostanza, in unail 118 ha soccorso trenta ragazzi a causa dell’uso di unoal. L’Azienda regionale emergenza-urgenza ha riferito che le ambulanze sono arrivate all’Istituto tecnico industriale G. Cardano in via Verdi. Secondo quanto si è appreso, due 15enni sono stati soccorsi, mentre sono trenta i codici verdi in fase di destinazione ospedaliera, in gran parte al San Matteo.L'articoloal: 30proviene da Il Fatto Quotidiano.