Pavia | 30 studenti in ospedale per lo spray urticante ' Caos in palestra'

Pavia - spray urticante al peperoncino spruzzato a scuola : 30 studenti soccorsi : Un maxi-intervento del 118, causato dall’uso di uno spray al peperoncino, si è reso necessario, a Pavia, all’interno di una scuola superiore. Lo ha reso noto l’Areu, l’Azienda regionale emergenza-urgenza. Le ambulanze sono giunte in un Istituto tecnico in via Verdi e al momento, secondo quanto si è appreso, stanno soccorrendo due 15enni, mentre sono trenta i codici verdi in fase di destinazione ospedaliera, in gran parte al San ...

"A scuola un'ora in più". Gli studenti di Pavia chiedono di studiare educazione civica : 'Noi al liceo socio economico già facciamo qualcosa con le ore di diritto ed economia, ma gli altri indirizzi no. Per questo abbiamo fatto nostra una proposta portata da un'altra lista alle elezioni, ...

Università di Pavia - arriva il ministro Centinaio : prof disertano - protesta degli studenti fuori dall'ateneo : Il leghista contestato da una parte dei docenti e da collettivi di studenti per le sue "idee discriminatorie". Assente l'ex ministro Rognoni che attacca Centinaio: "Il suo partito cavalca deriva antieuropeista"