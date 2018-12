Paura Juventus | tre calciatori coinvolti in un drammatico incidente stradale FOTO e ...

Napoli - Koulibaly lancia la sfida alla Juventus : “ho visto la vostra Paura - ora voglio lo scudetto” : Kalidou Koulibaly parla dell’avvincente sfida di campionato tra la Juventus ed il suo Napoli: la frecciatina del difensore senegalese agli uomini di Allegri Kalidou Koulibaly, candidato per vincere il titolo di ‘miglior calciatore africano dell’anno‘, ha parlato in un’intervista alla “BBC News Africa” della rivalità tra Napoli e Juventus. Il calciatore del club partenopeo ha lanciato il guanto di ...

Juventus - Paura Pjanic : uscito per affaticamento con la Bosnia. Spal a rischio? : Dopo Bernardeschi, arrivano altre brutte notizie per Massimiliano Allegri. Il tecnico della Juventus dovrà vedersela questa volta con un problema muscolare di Miralem Pjanic. Il centrocampista bosniaco, convocato dalla propria Nazionale, ha partecipato a quasi tutto il match amichevole contro l’Austria. Al minuto 87 ha dovuto infatti abbandonare il campo per un problema muscolare. Il […] L'articolo Juventus, paura Pjanic: uscito per ...

Paura per il giornalista di Report che ha indagato sulla Juventus : ecco cosa è successo : Nelle ultime settimane Federico Ruffo, giornalista Rai, ha indagato sui presunti rapporti tra dirigenti della Juventus, ultrà e ‘ndrangheta, adesso bruttissimo episodio che si è verificato nelle ultime ore. Alle 4.30 del mattino qualcuno ha disegnato una croce con della vernice rossa sulla parete e cosparso di benzina il pianerottolo della villetta in cui vive il giornalista. ecco il comunicato di Report: “L’inviato di Report ...

Shock Juventus - Paura Emre Can : “ha un nodulo alla tiroide” : “Il calciatore Emre Can dovrà essere sottoposto ad approfondimenti clinici e strumentali per un nodulo tiroideo che potrebbe anche necessitare di un trattamento chirurgico”. Brutte notizie per la Juventus e per il calciatore Emre Can costretto quindi ad uno stop forzato. Troppo presto per arrivare a conclusioni, prima dovrà essere valuta la natura del nodulo ma sicuramente salterà le prossime due partite, sperando di risolvere ...

Il Napoli si conferma da scudetto in un campionato che non è mai stato chiuso : intensità - bel gioco e talento - la Juventus adesso ha Paura : Il sabato di Serie A ha regalato emozioni e spettacolo, importanti indicazioni soprattutto per le zone alte della classifica e per lo scudetto. Nel match delle 18 in campo la Juventus contro il Genoa, brutta prestazione della squadra di Massimiliano Allegri che non è andata oltre il pareggio contro gli uomini di Juric, non basta il gol del solito Cristiano Ronaldo. Ancora una volta i bianconeri si confermano brutti, come ormai succede da ...

INFORTUNIO DYBALA/ Ultime notizie : ghiaccio sul ginocchio - Paura per il giocatore della Juventus : INFORTUNIO DYBALA, Ultime notizie: piccolo problema al ginocchio per il giocatore della Juventus impegnato nella sfida amichevole tra Argentina e Brasile(Pubblicato il Wed, 17 Oct 2018 01:47:00 GMT)