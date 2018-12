Pattinaggio | Giulia Lollobrigida squalificata 18 mesi per doping

Pattinaggio a rotelle velocità - Giulia Lollobrigida squalificata un anno e mezzo. Pagato a carissimo prezzo un diuretico preso per sbaglio : La pattinatrice azzurra Giulia Lollobrigida è stata squalificata dalla prima sezione del TNA, il Tribunale Nazionale Antidoping, per 18 mesi a partire dalla data odierna, ovvero fino al 9 aprile 2020: lo scrive l’ANSA. Seconda quanto si apprende dall’agenzia di stampa, l’atleta è stata anche condannata al pagamento delle spese del procedimento. La non negatività alle sostanze amiloride-idroclorotiazide-ACB (un diuretico) ...