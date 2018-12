Patate al forno: il segreto per renderle dorate e croccanti

cosacucino.myblog

(Di lunedì 10 dicembre 2018)al: ilperal, qual è ilper? Se non avete ancora trovato la vostra formula magica per ottenere dellealpraticamente perfette, morbide all’interno e con una bella crosticina croccante e dorata all’esterno, ecco alcuni suggerimenti che potrebbero tornarvi utili in cucina.Ecco alcuni trucchi per ottenere delleal1) Mettere lein ammollo Lealrisulteranno piùse avranno rilasciato nell’acqua una parte dell’amido. Prima di infornarle potrete lasciarle in ammollo in acqua fredda per una decina di minuti dopo averle sbucciate, lavate e affettate. Ricordate di scolare e asciugare bene leprima di disporle sulla teglia daper la cottura. L’ammollo è utile anche quando volete sbucciare e affettare le ...