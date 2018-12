Pasta | birra e… scollatura esagerata | la finale di Copa Libertadores si fa hot con

La birra chiara torinese non sfigura con la Pasta : L'ideale sarebbe berla con lo stinco di maiale, in perfetto stile Helles Bock, la tedesca chiara , forte e dalla schiuma persistente. Invece la beviamo con un piatto di penne cacio e pepe, ma non ...

Speciale Natale : Lasagnetta di Pasta fresca - salsiccia - #birra e cime di rapa #xmas : Dopo l’Antipasto natalizio ecco a voi il primo da portare a tavola nella Vigili di Natale. Immancabile la birra sia come abbinamento che come ingrediente vero e proprio. Vediamo insieme di preparare un piatto invernale adatto anche a tante altre occasioni… sempre a cura dello Chef Salvatore Garofalo. INGREDIENTI per 4 persone: Per la Pasta: 200 g di farina 00, 1 cucchiaino di olio evo, una presa di sale, 2 uova 250 g circa di ...