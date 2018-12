Passione bianca | i 3 orologi perfetti per chi ama lo sci

gqitalia

: Buonasera a tutti, amici nerazzurri! Iniziata #RomaInter, i nostri in tenuta bianca. Con quale risultato terminer… - passione_inter : Buonasera a tutti, amici nerazzurri! Iniziata #RomaInter, i nostri in tenuta bianca. Con quale risultato terminer… - SeravalleSergio : RT @Roxi1960Roxi: Vorrei che tutta la mia anima entrasse nel tuo piccolo corpo ed essere io il tuo pensiero ed essere io la tua bianca vest… - nickledgers : RT @1giornodapecora: #ugdp #EleonoraGiorgi sono sempre stata lontana dalla passione politica. L’unico a cui avrei dato carta bianca è stato… -

(Di lunedì 10 dicembre 2018) Amanti della montagna, è finalmente scattata la vostra ora preferita: la stagione sciistica (e non solo) è ufficialmente iniziata. Se per seguire le gare de Mondiale bisognerà aspettare il prossimo 5 febbraio, è già il momento giusto per mettere sci o tavola ai piedi e immergersi nel brivido e nella natura. L’equipaggiamento è completo, ma quali sono gliideali da allacciare al polso in questa occasione?Longines Conquest Classic St. Moritz Longines, Partner Ufficiale della Federazione Internazionale di Sci (FIS), mette da anni tutta la sua perizia in materia di cronometraggio sportivo a disposizione del grande Circo bianco, in occasione delle gare di Coppa del Mondo della FIS e dei Campionati mondiali FIS di sci alpino. Un impegno nell’universo dello sci che affonda le proprie radici nella lunga tradizione di cronometraggio delle gare alpine, inaugurata a Saint-Imier ...