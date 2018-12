Paolo Crepet contro Briga a Domenica In sulla tragedia di Corinaldo | “Voi avete delle

Domenica In - Paolo Crepet contro Sfera Ebbasta : 'Ha delle colpe per la strage' - caos in studio : Scontro al calor bianco tra lo psichiatra Paolo Crepet e il rapper Briga a Domenica In : in studio dalla Venier si parlava della tragedia nella discoteca di Corinaldo nella quale, secondo Crepet, ' ...

Tragedia Ancona - duro scontro su Rai1 tra Briga e Paolo Crepet - che incolpa Sfera Ebbasta : Nella notte tra venerdì 7 e sabato 8 dicembre, 6 persone sono morte in un locale di Corinaldo, nelle vicinanze di Ancona, mentre almeno un altro centinaio sono rimaste ferite o contuse, 14 delle quali versano in gravi condizioni. Alla base della Tragedia un fuggi fuggi generale, conseguente al panico collettivo, causato nella folla dall'utilizzo dell'ormai famigerato spray al peperoncino, che ha determinato il crollo di un ponticello adiacente ...

Corinaldo - a Domenica In Briga contro Paolo Crepet : "Sfera Ebbasta non è responsabile" : Nella giornata televisiva che ha sancito l'ultimo scontro tra Domenica In e Domenica Live (il competitor torna dal 13 gennaio 2019 alle 17.20 per via del triplice progetto di Barbara d'Urso), il contenitore del dì di festa di Rai1 ha dedicato ampio spazio alla tragedia di Corinaldo, il paese in provincia di Ancona nel quale a causa di uno spray urticante usato da un minorenne si è consumato il ferimento di un centinaio di persone e la ...

Paolo Crepet : "La gelosia non è amore - ma possesso. Non fate le crocerossine - un uomo violento non cambierà mai" : Lo psichiatra e sociologo Paolo Crepet sta pubblicando il suo nuovo libro, Passione, dedicato all'omonimo sentimento ed inventario di storie e riflessioni, attinte dalla propria esperienza esistenziale e professionale, che ruotano attorno a questa parola sacra, in tutte le sue accezioni e declinazioni. In un'intervista a Repubblica, Crepet ha voluto parlare di gelosia e violenza sulle donne.Dietro al femminicidio, si nascondono tante ...

Giornata contro la violenza sulle donne : Paolo Crepet ci spiega chi sono i violenti - come reagire e il ruolo fondamentale delle madri : Pensi al mondo del blues. Quasi tutte le grandi cantanti di questo genere musicale, da Billy Holiday ad Aretha Franklin, fino a Tina Turner e Whitney Houston , sono state annichilite dalla violenza ...

''Passione'' il nuovo libro di Paolo Crepet : ... il libro raccoglie le testimonianze di tre campioni di passione: Paolo Fresu , straordinario jazzista acclamato in tutto il mondo; Alessandro Michele, che ha rivoluzionato il panorama internazionale ...

Paolo Crepet : "I 40enni? Generazione di eterni adolescenti : fa gelare il sangue" : I quarantenni italiani sono pigri. Più apatici e meno dinamici, non riescono a inserirsi nel mondo del lavoro perché sono radicati ad una precisa routine, parola di Paolo Crepet. Lo psichiatra, sociologo e scrittore a D.it svela quali sono i principali problemi dei "quasi adulti". Viziati e coccolati, comodamente seduti sui divani dei loro genitori, a cui, secondo Crepet, va la colpa maggiore. "(Questi figli) sono cresciuti in una ...