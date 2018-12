PAOK-Umana Reyer Venezia | Champions League basket 2019 | orario d’inizio e come vederla in

oasport

(Di lunedì 10 dicembre 2018) Dopo due settimana di pausa, mercoledì 12 dicembre riprenderà il cammino dellanellaball2018-. La formazione allenata da Walter De Raffaele sarà impegnata in Grecia sul campo delper la prima giornata del girone di ritorno, ottava complessiva della prima fase.La squadra italiana occupa la seconda posizione nella classifica del gruppo B e ha raccolto cinque successi e due sconfitte (entrambe in casa, contro Tenerife e Nanterre). La formazione greca si trova al quarto posto con un solo punto di distacco dai veneti e andrà a caccia di una vittoria per raggiungere Stefano Tonut e compagni. Nella partita di andata gli uomini di De Raffaele si imposero per 69-59 grazie a 13 punti di MarQuez Haynes e Austin Daye. Ilarriva però da quattro vittorie consecutive e nell’ultima giornata ha vinto per 65-66 sul campo ...