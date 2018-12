Panatta Cagliari | furia sarda contro l’ex tennista

Il Cagliari pareggia con la Roma - Panatta contro Marco Sau : “La palla è passata in mezzo a tutti ed è arrivato ‘sto sorcio” : Un gol di Marco Sau al 95° minuto ha permesso al Cagliari di pareggiare contro la Roma, una rimonta sorprendente considerando che i sardi erano rimasti in nove dopo una doppia espulsione e che la squadra di Di Francesco era in vantaggio per due reti a zero fino all’84° minuto. Una vera e propria beffa che ha creato molta agitazione intorno alla squadra della Capitale, con i tifosi furiosi per la crisi giallorossa. Argomento che finisce al ...

