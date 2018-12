Pallavolo – Samsung Volley Cup | il posticipo della nona giornata è della Saugella

Pallavolo – Samsung Volley Cup A2 : inizia il girone di ritorno con la sfida tra Roma e Mondovì nel Girone A : Nel Girone B big match tra Delta Informatica e Omag, la capolista Bartoccini a Ravenna Girone A In testa con 20 punti (bilancio di 7 vittorie e una sola sconfitta), LPM Bam Mondovì e Volley Soverato cominciano il Girone di ritorno della Samsung Volley Cup di Serie A2 Femminile in trasferta. Le pumine di Davide Delmati saranno impegnate nel classico testa coda in casa dell’Acqua&Sapone Roma Volley Group, una partita che ...

Pallavolo – Samsung Volley Cup : l’ottava giornata è tutta di domenica : Big match a Novara e Busto Arsizio, impegni interni per Pomì e Imoco. La Zanetti cerca il tris, Il Bisonte a Cuneo. Live su LVF TV Si disputa tutta di domenica l’ottava giornata della Samsung Volley Cup di Serie A1 Femminile. L’Igor Gorgonzola Novara, neo capolista solitaria dopo il successo ottenuto al PalaVerde nel recupero di mercoledì scorso, affronterà un altro impegno complicato, contro la Saugella Team Monza. Per ...

Pallavolo – Samsung Volley Cup A2 - il programma dell’8ª giornata : big match tra Orvieto e Soverato nel girone A. : Samsung Volley Cup A2: nel weekend l’8ª giornata. Anticipo sabato sera al Sanbapolis tra Trento e Perugia nel girone B. Big match tra Orvieto e Soverato nel girone A girone A Con la vittoria dello scorso turno di Mondovì su Martignacco, sembrano già delinearsi le forze di questo girone, con le prime tre della classifica che hanno già messo un +6 in cascina sulle inseguitrici. La partita più interessante di giornata sarà al ...

Pallavolo – Samsung Volley Cup : sabato sera Bosca S.Bernardo – Saugella Team apre la 6^ giornata : Samsung Volley Cup: sabato sera Bosca S.Bernardo – Saugella Team apre la 6^ giornata su Rai Sport. Domenica 5 partite su LVF TV La Samsung Volley Cup non si ferma mai. Archiviata ieri sera la 5^ giornata, con il posticipo che ha visto vittoriosa per 3a0 la Unet E-Work Busto Arsizio sul campo della Reale Mutua Fenera Chieri, domani si ritorna subito in campo con l’anticipo di sabato sera che vedrà la Bosca San Bernardo Cuneo, ...

Pallavolo – Samsung Volley Cup A2 : cuore Bartoccini - vittoria al tie-break sulla capolista Sassuolo. Perugia a -2 dalla vetta : La Bartoccini Gioiellerie Perugia batte al tie-break la Canovi Coperture Nolo 2000 Sassuolo L’avevamo definito un incontro per palati fini e cuori forti. E così è stato. La Bartoccini Gioiellerie Perugia sconfigge, al PalaBarton, la Canovi Coperture Nolo 2000 Sassuolo per 3-2 (25-12, 22-25, 23-25, 26-24, 15-12) nell’anticipo della settima giornata del girone di andata della Samsung Volley Cup di Serie A2 femminile. Si sono affrontate le ...

Pallavolo – Supercoppa Samsung Galaxy A : l’Imoco Volley Conegliano trionfa sulla Igor Gorgonzola Novara : Supercoppa Samsung Galaxy A: l’Imoco Volley Conegliano trionfa davanti ai 4000 del PalaVerde, 3-1 alla Igor Gorgonzola Novara. Fabris MVP, per le pantere è il bis dopo il successo del 2016 L’Imoco Volley Conegliano conquista la Supercoppa Samsung Galaxy A 2018, superando per 3-1 l’Igor Gorgonzola Novara di fronte ai 4000 spettatori del PalaVerde. Le pantere di Daniele Santarelli vendicano la sconfitta patita un anno fa al ...

Pallavolo - Supercoppa Samsung Galaxy A : come acquistare i biglietti per Conegliano-Novara : Supercoppa Samsung Galaxy A: aperta la vendita online dei biglietti per la sfida del 10 novembre tra Imoco Volley Conegliano e Igor Gorgonzola Novara Si è aperta ufficialmente la vendita online dei biglietti per la Supercoppa Samsung Galaxy A, l’evento organizzato da Lega Pallavolo Serie A Femminile e Master Group Sport che sabato 10 novembre al PalaVerde di Treviso metterà in palio il primo trofeo stagionale. A contenderselo, ...