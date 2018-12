Pallavolo | martedì scatta la 22ª edizione della Coppa Italia di serie A2 femminile | il

sportfair

: NOTIZIE IN PRIMO PIANO - #Pallavolo B1 femminile – Offanengo ha affidato la sua panchina a Barbieri esonerato marte… - iVolleymagazine : NOTIZIE IN PRIMO PIANO - #Pallavolo B1 femminile – Offanengo ha affidato la sua panchina a Barbieri esonerato marte… - CarlottaRossi11 : #Pallavolo #volleyball B1 femminile – Offanengo ha affidato la sua panchina a Barbieri esonerato martedì da Marsala - iVolleymagazine : #Pallavolo B1 femminile – Offanengo ha affidato la sua panchina a Barbieri esonerato martedì da Marsala -

(Di lunedì 10 dicembre 2018) Samsung Galaxy AA2,sera Sassuolo-Baronissi apre il programma del turno preliminare Inizia ufficialmentesera l’numero 22Samsung Galaxy AdiA2. La Canovi Coperture Nolo 2000 Sassuolo e la P2P Givova Baronissi si sfidano nel turno preliminarecompetizione, che mercoledì coinvolgerà altre sei formazioni: in palio l’ingresso tra le otto che tra il 13 gennaio e il 3 febbraio si contenderanno il trofeo che la scorsa stagione fu conquistato da San Giovanni in Marignano.Il primo confronto si svolgerà al PalaCanovi di Sassuolo, in virtùmigliore posizione di classifica occupata dalle neroverdi emiliane al termine del girone di andata di Regular Season (terza nel Girone B, mentre Baronissi ha concluso al sesto posto nel Girone A). Nel weekend appena terminato, la Canovi Coperture Nolo ...