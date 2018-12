Palermo | la nuova proprietà esclude Zamparini e Platt

Palermo - la nuova dirigenza si presenta così : le indicazioni sul mercato : Maurizio Zamparini ha lasciato il Palermo, il club rosanero è finito nelle mani di Clive Richardson. Parla proprio il numero uno: “negli ultimi sei mesi cercavamo opportunità d’investimento in tutto il mondo. Siamo stati noi a cercare il Palermo. Questa per noi rappresenta una grande opportunità. Il nome del nuovo proprietario? Non è soltanto uno ma al momento non possiamo ufficializzare l’organigramma. Non sappiamo come ...

Palermo - svelata la nuova proprietà inglese : «Club in mani sicure» : È la società britannica Futures Sports&Entertaiment l'acquirente del Palermo calcio, come annunciato dal ceo del gruppo. L'articolo Palermo, svelata la nuova proprietà inglese: «Club in mani sicure» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Mafia : colpo alla nuova Cupola di Palermo - 46 fermi. VIDEO : Tra i fermati anche il nuovo capo dell'organizzazione: Settimino Mineo, 80 anni, ufficialmente gioielliere, con un 'curriculum' mafioso di decenni - E' scattato all'alba un maxi blitz dei carabinieri ...

Preso Settimino Mineo - "Padrino" di Cosa Nostra. A Palermo 46 arresti nella nuova Cupola : Quarantasei arresti a Palermo per quella che viene considerata la nuova Cupola di Cosa Nostra, Preso anche Settimino Mineo, 80 anni, considerato il nuovo capo dell'organizzazione mafiosa.Cosa nostra, dopo anni, aveva ricostruito la storica Cupola. Emerge da una indagine della dda di Palermo che ha disposto il fermo di 46 persone tra cui il nuovo capo dell'organizzazione. Il fermo è stato eseguito dai carabinieri del comando provinciale. ...

Palermo - colpo alla nuova Cupola di Cosa nostra. Arrestato l'erede di Riina - è il boss Settimo Mineo : La Cupola di Cosa nostra è tornata a riunirsi, il 29 maggio scorso. Non accadeva dal 1993. I capi delle famiglie di Palermo si sono ritrovati per eleggere il nuovo padrino, l'erede di Totò Riina morto ...

Global Future Sports - affari da 500 milioni di sterline ecco la nuova proprietà Palermo Calcio : Palermo Calcio, finalmente si conosce il nome della nuova proprietà Global Future Sports È la società britannica Futures Sports & Entertaiment l’acquirente del Palermo Calcio. Lo ha annunciato il ceo della società, Clive Richardson, a Pop Economy, piattaforma multicanale del gruppo Alma Media. “Rappresentiamo un gruppo di investitori di tutta la Gran Bretagna, ma crediamo che nel futuro ci siano ulteriori opportunità per altri investitori ...

Maltempo - allagamenti a Palermo : la Giunta approva progetto per nuova vasca drenante a Partanna : La Giunta comunale di Palermo nella seduta di ieri pomeriggio, ha approvato un progetto, proposto dall’Area della Rigenerazione urbana e delle Opere pubbliche, per la mitigazione del rischio di allagamenti nell’area di Partanna e Mondello. In particolare, è stata decisa la realizzazione di una vasca drenante per lo smaltimento delle acque meteoriche. L’opera sarà realizzata in via Partanna Mondello, nel tratto compreso tra Via Amarilli e Via ...