Ora tocca all' autostrada Toninelli ammazza un' altra opera pubblica

Mercati - Ora tocca alla Bce : riflettori puntati sul summit del 13 dicembre : È considerato un anticipatore del ciclo economico e arriva in una fase molto delicata per l'economia tedesca che, a seguito dei deludenti dati del settore auto di novembre, potrebbe chiudere anche il ...

Mercati - Ora tocca alla Bce : riflettori puntati sul summit del 13 dicembre : L’annuncio immediato di un’operazione T-Ltro sarebbe una sorpresa, ma una minoranza di analisti non la esclude. Occhio poi all’indice Zew in Germania e ai nuovi dati sui consumi negli Usa ...

La toccante testimonianza della figlia di EleonOra - morta ad Ancona : "Mamma mi ha protetto fino alla fine" : "Mamma mia ha protetto fino alla fine". Sono le parole della figlia di Eleonora, la donna di 39 anni rimasta vittima della strage alla discoteca nell'anconetano. La testimonianza, riportata da Corriere della Sera, è toccante:"Quando siamo finiti in mezzo alla folla lei urlava "c'è la piccola, c'è la piccola". Cercava di farmi spazio con il suo corpo per non farmi schiacciare, poi è caduta più in basso..."Ma in ...

Manovra - via libera dalla Camera : il provvedimento passa con 312 sì. Ora tocca al Senato : La legge di Bilancio è passata alla Camera dei Deputati con 312 sì, 146 no e due astenuti, dopo aver incassato la fiducia la scorsa notte. Ma la partita più importante si gioca al Senato, dove da lunedì inizierà la discussione su pensioni e reddito di cittadinanza.Continua a leggere

Onu-Hamas - la triste uscita di scena del "falco Nikki". E Ora tocca a Heather : Una sconfitta bruciante nella sua ultima battaglia al palazzo di Vetro. L'ultima battaglia di Nikki Haley, l'ambasciatrice statunitense alle Nazioni Unite che a fine anno lascerà – lei dice per sua scelta - la carica E lo farà con una risoluzione, proposta dagli Stati Uniti, bocciata. Ieri l'Assemblea generale ha bocciato la mozione Usa che chiedeva la condanna di Hamas per il lancio di razzi verso il territorio israeliano e ...

Sentenza Eligia Ardita - la famiglia ricorda il maresciallo Licia Gioia : “Ora tocca a te avere giustizia” : Dopo la Sentenza di condanna all'ergastolo per l'assassino di Eligia Ardita, la famiglia di Eligia ha rivolto uno speciale ringraziamento al maresciallo che indagò: Licia Gioia, morta nel marzo 2017. "A te che ci aiutasti e ora lassù con Eligia e Giulia, grazie: adesso tocca a te avere giustizia". Per l'omicidio del maresciallo è stato rinviato a giudizio il marito carabiniere.Continua a leggere

Coppa Italia : la Sampdoria batte la Spal al Ferraris - Ora tocca al Milan : Si è giocata ieri sera, presso lo stadio Luigi Ferraris di Genova, la partita Sampdoria-Spal, valida per il quarto turno della Coppa Italia. I doriani sono riusciti a superare la compagine ferrarese allenata da Leonardo Semplici, accedendo così agli ottavi di finale dove troveranno il Milan. Vittoria e qualificazione, dunque, per la formazione blucerchiata che, forte anche della spinta dei suoi tifosi, è riuscita a strappare in rimonta il pass ...

DALLA CAMPANIA/ Grassi - Confindustria - : Zes - è tutto fatto - Ora tocca al Governo l'ultima mossa - IlSussidiario.net : A Napoli è tutto pronto. Ma il presidente degli industriali ricorda che manca ancora il provvedimento sulle semplificazioni amministrative

Stallone dà l'addio a Rocky Balboa : 'Ora tocca a te - Creed junior' : "Questo è probabilmente il mio ultimo 'rodeo'". Sylvester Stallone, in un videomessaggio pubblicato su Instagram, annuncia la fine di Rocky Balboa, personaggio che lo ha consacrato come star nel 1976. ...

Milan-Parma - probabili formazioni : tocca ancOra a Cutrone. Gervinho-Inglese per D’Aversa : Milan-Parma probabili formazioni – Domenica alle 12.30 andrà in scena allo Stadio San Siro la sfida tra Milan e Parma. Dopo la vittoria con il brivido, in Europa League contro il Dudelange, che ha permesso ai rossoneri di avere più risultati possibili nello scontro finale con l’Olympiacos, adesso arriverà un’altra partita delicata, questa volta contro […] L'articolo Milan-Parma, probabili formazioni: tocca ancora a ...

Virgiliano - non basta l'incredibile scalata nella classifica Fai : Ora tocca al Comune di Napoli : Manca una manciata di ore alla chiusura delle votazioni sul sito del FAI - Fondo Ambiente Italiano per eleggere i 'Luoghi del cuore' più amati d'Italia e, a meno di miracoli, tutto lascia pensare che ...

Mobilità : Gelmini (Fi) - su M5 Ora tocca a Governo : Milano, 29 nov. (AdnKronos) - “I Comuni di Milano e Monza hanno fatto la loro parte, riunendo i rispettivi consigli comunali per dare luce verde al prolungamento della metropolitana M5 fino a Monza. Anche la giunta del nostro sindaco Allevi ha dato il via libera allo studio di fattibilità. Ora tocca

“Sai che devi fare?”. Maurizio Costanzo annienta Tina Cipollari. Ora tocca a Maria : Stavolta Tina Cipollari deve averla fatta davvero grossa. Contro di lei scende in campo Maurizio Costanzo e quelle del marito di Maria De Filippi non sono parole tenere. “Non è mai un bene dare certi esempi. Soprattutto in tv, visto l’ampio bacino di telespettatori – dice – Forse Tina Cipollari ha esagerato e dovrebbe comportarsi da signora, qual è. Lo deve a Maria De Filippi, che l’ha sempre supportata, al pubblico che la segue, e a Gianni ...

Quale sarà il prossimo royal wedding? Adesso tocca a TheodOra di Grecia : La principessa Theodora di Grecia si sposaLa principessa Theodora di Grecia si sposaLa principessa Theodora di Grecia si sposaGli appassionati di affari reali non possono lamentarsi. Il 2018 è stato un anno bello «ricco»: dal royal wedding di Harry e Meghan, all’arrivo del terzo royal baby di Kate e Wlliam, fino alle nozze di Eugenie di York. Ma non c’è da temere: il prossimo matrimonio reale è dietro l’angolo. Un’altra ...