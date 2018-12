Operazionegiovani | controlli della GdF nei Canapa Store sequestrati 36Kg di

abruzzo24ore.tv

(Di lunedì 10 dicembre 2018) Pescara - Nell’ambito di un ciclo operativo di prevenzione dedicato alla sicurezza dei giovanissimi nel corso del quale sono state intensificati ia loro tutela, in svariati settori operativi d’interesse - è stata conclusa un’attività d’indagine in materia di repressione del traffico e dello spaccio di sostanze stupefacenti che ha portato al sequestro di circa 36,8 kg di droga (hashish e marijuana) e alla denuncia di 2 responsabili, di cui 1 tratto in arresto. Lo stupefacente di elevato principio attivo, una volta immesso in consumo sul mercato dello spaccio, avrebbe fruttato circa 400.000 euro. L’operazione è il risultato di un controllo effettuato dai finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria nei confronti di un esercizio commerciale (c.d grow shop o) sito nel pieno centro di Pescara e dedito alla vendita dei nuovi prodotti c.d. ...