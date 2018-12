Nuova inchiesta a Bergamo sui fondi della Lega | Indagato il tesoriere

huffingtonpost

Lega, a Bergamo nuova inchiesta sui conti: indagato il tesoriere Centemero

(Di lunedì 10 dicembre 2018) La procura dista conducendo un'indagine sui conti, relativa questa volta alla gestione recente di Matteo Salvini e delGiulio Centemero. A rivelarlo il quotidiano 'La Stampa', secondo cui l'sarebbeta al finanziamento di 250mila euro versato dal costruttore Luca Parnasi all'associazione 'Piu' Vocì, che è stata più volte accostata allaL'associazione ha sede proprio a, in uno studio di commercialisti in via Angelo Maj. In un'L'Espresso sostiene che a 'Piu' Vocì sarebbe arrivato anche un versamento di 50mila euro da parte di Esselunga. La circostanza del finanziamento di Parnasi era emersa nell'ambito dell'sullo stadioRoma per cui l'imprenditore era stato arrestato. La Procura starebbe ora indagando sull'ipotesi di finanziamento illecito, con l'intento di ricostruire i flussi ...