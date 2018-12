Nuoto | Mondiali Hangzhou 2018 | Detti a caccia della top3 nei 400 sl | Cusinato sfida

Nuoto - Mondiali Hangzhou 2018 : Detti a caccia delle medaglie nei 400 sl - Cusinato sfida Hosszu e Federica Pellegrini cerca la medaglia n.50 : Il 2018 è ormai agli sgoccioli ma per i nuotatori c’è ancora una grande manifestazione da onorare: i Mondiali 2018 in vasca corta ad Hangzhou (Cina). Da domani fino al 16 dicembre, sarà la piscina asiatica ad attrarre l’attenzione dei media e degli appassionati. Una competizione che per l’Italia, da un certo punto di vista, è di passaggio per la rassegna iridata 2019 in Corea del Sud (vasca lunga) perché il fine ultimo sono ...

Nuoto - Cesare Butini alla vigilia dei Mondiali 2018 ad Hangzhou : “Puntiamo alle finali. Il livello è molto alto!” : Da domani si comincia. L’edizione 2018 dei Mondiali di Nuoto in vasca corta ad Hangzhou (Cina), programmata dall’11 al 16 dicembre, sta per animare una settimana nella quale gli atleti in piscina vorranno regalare grandi emozioni. La Nazionale italiana è sbarcata in terra cinese e l’adattamento procede per il meglio. La compagine nostrana, reduce dai trionfi della rassegna continentale di Glasgow, vuol dare continuità alle ...

Nuoto - Mondiali vasca corta 2018 : tutto pronto ad Hangzhou per la rassegna iridata - ecco il programma completo : Dall’11 al 16 dicembre vanno in scena ad Hangzhou i Mondiali di nuovo in vasca corta, ecco tutto il programma completo Ultimo grande appuntamento del 2018 per il Nuoto internazionale, che propone dall’11 al 16 dicembre i Mondiali in vasca corta. Ad Hangzhou si sfideranno tutti i più grandi atleti del pianeta, provando a mettere le mani sui titoli iridati in palio. Dopo le ottime prestazioni fornite agli Europei di Glasgow, la ...

Nuoto - Mondiali Hangzhou 2018 : programma - orari e tv. Il calendario completo : Dall’11 al 16 dicembre Hangzou (Cina) sarà la capitale del Nuoto in piscina. Nelle acque asiatiche assisteremo all’ultimo evento natatorio di un certo livello del 2018: i Mondiali in vasca corta. Una manifestazione che vedrà esibirsi i migliori interpreti delle specialità e lo spettacolo è assicurato. L’Italia, reduce dai trionfali Europei di Glasgow, vuol riconfermarsi su livelli eccelsi. L’elenco dei convocati prevede ...

Nuoto - Mondiali Hangzhou 2018 : i favoriti gara per gara delle competizioni maschili. Paltrinieri - Detti e Scozzoli le frecce azzurre : Il conto alla rovescia sta per terminare. L’edizione 2018 dei Mondiali di Nuoto in vasca corta è alle porte e nella piscina di Hangzhou (Cina) ci apprestiamo a vivere grandi sfide tra i migliori interpreti di questa disciplina. La Nazionale italiana arriva all’appuntamento cinese con diverse frecce nella propria faretra. Lungamente il destino del Bel Paese è stato nelle mani di pochi eletti, come Federica Pellegrini. I trionfali ...

Nuoto - Mondiali Hangzhou 2018 : tutti i possibili podi della rassegna iridata in Cina sulla base del ranking : Il giorno tanto atteso si sta avviCinando. L’11 dicembre i Mondiali di Nuoto in vasca corta avranno finalmente inizio. Nella pisCina di Hangzhou (Cina) gli atleti più forti del Pianeta si esibiranno nell’ultimo evento clou del 2018. Le intenzioni sono quelle di salutare nel miglior modo possibile. E’ per questo che i Paesi di grande tradizione si presentano in forze: Stati Uniti e Russia su tutti. E saranno proprio queste due ...

Nuoto - Mondiali vasca corta 2018 : come vederli in tv. Il programma completo e tutti gli orari : Il grande giorno si avvicina Dall’11 al 16 dicembre Hangzou (Cina) sarà la capitale del Nuoto in piscina. Nelle acque asiatiche assisteremo all’ultimo evento natatorio di un certo livello del 2018: i Mondiali in vasca corta. Una manifestazione che vedrà esibirsi i migliori interpreti delle specialità e lo spettacolo è assicurato. L’Italia, reduce dai trionfali Europei di Glasgow, vuol riconfermarsi su livelli eccelsi. ...

Nuoto - Mondiali Hangzhou 2018 : Thomas Ceccon al debutto in società. L’azzurro non può più nascondersi : Il primo colpo lo ha battuto a Glasgow, conquistando un paio di finali e migliorandosi sensibilmente, il secondo (una piccola sinfonia di colpi) lo ha battuto a Buenos Aires dove è stato uno dei protagonisti assoluti delle Olimpiadi Giovanili, il terzo potrebbe batterlo in Cina ad Hangzhou, dove da martedì, Thomas Ceccon, uno dei talenti cristallini del Nuoto italiano, cercherà di essere protagonista nei Mondiali in vasca corta. Essere al ...

Nuoto - Mondiali vasca corta 2018 : le iscrizioni gara degli azzurri - Federica Pellegrini sui 200 stile libero! : La FIN ha comunicato le iscrizioni gara degli azzurri per i Mondiali 2018 di Nuoto in vasca corta che si disputeranno ad Hangzhou (Cina) da martedì 11 a domenica 16 dicembre. La grande notizia della vigilia è che Federica Pellegrini si cimenterà sui 200 metri stile libero per difendere il titolo conquistato due anni fa a Windsor, la Divina non si tira indietro e torna sulla sua distanza prediletta. La veneta sarà impegnata nel primo giorno di ...

Nuoto - Mondiali Hangzhou 2018 : i nomi nuovi attesi dall’Italia. Cusinato - Ceccon - Burdisso - Miressi giovani rampanti alla prova della vasca corta : Il nuovo che avanza nell’ItalNuoto è un gruppo di giovani dal valore già comprovato che non vogliono fermarsi, anche se molti di loro sono poco avvezzi alla vasca corta, protagonista da martedì all’appuntamento iridato cinese, e hanno, come è giusto che sia, ampi margini di miglioramento. Il più atteso è senza dubbio Thomas Ceccon, che ha dimostrato tutto il suo valore prima agli Europei di Glasgow, centrando un paio di finali e risultati ...

Nuoto - Mondiali Hangzhou 2018 : le stelle della manifestazione. Hosszu per tornare “cannibale” - Le Clos - Andrew - Sun Yang e Morozov i protagonisti più attesi : Mondiali di Hangzhou in tono minore? Le assenze di Dressel, Sjostrom, Ledecky, Horton, Efimova, Park, Chalmers, Peaty, Blume tanto per fare qualche nome sparso, tolgono sicuramente fascino alla rassegna iridata in vasca corta di Hangzhou ma il Nuoto mondiale offre talmente tanti spunti che, tanto per dirla alla Chiambretti, chiunque scenda in vasca sarà un successo. Mancano tanti big, è vero, ma le star ci sono eccome e il motivo per mettersi ...

