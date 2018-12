Nudi sulla cima della piramide di Cheope | polemiche in Egitto per le immagini hard del

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 10 dicembre 2018) Polemica inper un video pubblicato online da un turista e fotografo danese Andreas Hvis, che sui social ha diffuso un video in cui saledi(inclusa nelle sette meraviglie del mondo antico) insieme a una ragazza. Ma non solo: negli ultimi secondi la giovane (ripresa di spalle) si spoglia. Il ragazzo ha poi pubblicato una foto di loro due,, impegnati in un rapporto sessuale proprio. L’episodio ha fatto infuriare le autorità locali, che stanno indagando per capire come sia stato possibile per i ragazzi accedere nell’area dopo il tramonto e salire(vietato dalla legge)L'articolodiinper ledel fotografo danese proviene da Il Fatto Quotidiano.